Избавиться от стресса и стать сильнее. 7 советов ученых, как победить депрессию укрепив здоровье

В ходе нового исследования ученые проанализировали огромное количество данных людей и вывели формулу, позволяющую бороться даже с генетической предрасположенностью к заболеванию.

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Мы часто слышим о том, как важно вести здоровый образ жизни и его серьезных преимуществах. Регулярные физические упражнения, сбалансированное питание, полноценный сон — все это не просто фразы, а реальная возможность держать свое психическое здоровье в хорошей форме. Недавно было проведено исследование, которое показало, насколько эти привычки могут быть полезны в борьбе с депрессией, пишет Medical News Today.

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Два авторитетных университета, Кембриджский и Фуданьский, совместно изучили, как наши повседневные привычки могут влиять на наше психическое здоровье. Результаты показали, что выборы, которые мы совершаем ежедневно, даже самые незначительные, могут значительно снизить вероятность возникновения депрессии.

Все мы знаем, что депрессия — это сложная проблема, в основе которой лежит сочетание биологии и образа жизни. Любопытство исследователей привело их к Биобанку Великобритании — золотой жиле информации для подобных научных работ. В этой колоссальной базе данных хранятся сведения о генах, образе жизни и состоянии здоровья тысяч людей.

В результате своей работы, авторы обнаружили семь привычек, которые, по их мнению, помогают избежать депрессии:

Умеренное употребление алкоголя: у тех, кто употребляет алкоголь умеренно, риск развития депрессии снижается на 11%. Правильное питание: придерживаясь полноценного питания, можно снизить риск депрессии на 6%. Активный образ жизни: регулярно прибегая к физическим нагрузкам, вы сможете снизить риск на 14%. Здоровый сон: очень важный элемент не только для продуктивности. Сон в течение 7-9 часов снижает риск на 22%. Отказ от курения: тут все просто – помимо отказа от вредной привычки, у некурящих риск развития депрессии снижается на 20%. Частое движение: меньше сидения без дела поможет справиться не только с лишним весом и болезнями, но и снизит риск депрессии на 13%. Поддержание социальных связей: надежные отношения и частые социальные контакты снижают риск на 18%, особенно в случае повторных приступов депрессии.

Чтобы получить более четкое представление о влиянии этих факторов на вашу жизнь, представьте себе трех человек: один не придает значения этим привычкам, другой занимает промежуточное положение, а последний живет в соответствии с этими рекомендациями. Подводя итоги, авторы заявляют, что у последнего человека вероятность столкнуться с депрессией на 57% ниже, чем у первого.

Одним из важных открытий исследования стало то, что здоровый образ жизни может затмить нашу генетическую предрасположенность к депрессии. Люди с самым высоким генетическим риском, ведущие здоровый образ жизни, были гораздо менее склонны к депрессии, чем люди с самым низким генетическим риском, ведущие нездоровый образ жизни. Это говорит о том, что, хотя гены играют определенную роль, наш повседневный выбор обладает значительно большим влиянием на развитие недуга.

Но каким образом здоровый образ жизни обеспечивает такую защиту психики? Исследование дает несколько ответов:

Здоровый образ жизни связан с увеличением размеров мозга в таких важных областях, как миндалина и гиппокамп.

Хорошие привычки помогают поддерживать эффективную иммунную систему. Например, стресс может повлиять на уровень сахара в крови, что приводит к нарушению иммунного ответа.

Недостаток физической нагрузки или сна снижает способность организма справляться со стрессом, что подталкивает нас к развитию депрессии.

Ощущение изоляции и отсутствия поддержки может привести к повышению уровня маркеров, указывающих на неэффективность иммунной системы, что не лучшим образом сказывается на психическом состоянии.

По сути, путь от здорового образа жизни к крепкой иммунной системе значительно уменьшает риск возникновения депрессии. Таким образом, забота о себе — это не только способ укрепить свое физическое здоровье. Это еще и ключ к душевному спокойствию и бодрости.

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Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.