Нас лечили обещаниями: лекарства от простуды оказались нерабочими и могут пропасть с полок

Последние результаты FDA единогласно признали неспособность большого количества лекарств от простуды лечить ее. На очереди вопрос их изменения или возможного снятия с продаж.

Related video

В человеческом мозгу уже давно прочно укрепилась схема действия при простуде: дойти до аптеки, купить одно из десятков лекарств от болезни, принимать его до полного выздоровления. Однако, недавняя оценка, проведенная консультативной группой Управления по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA), ставит под сомнение реальность последнего пункта, пишет New Atlas.

У Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и увлекательные новости из мира науки!

В течение длительного времени активным компонентом многих безрецептурных препаратов от насморка было вещество фенилэфрин. Его можно найти в препаратах множества крупных брендов. Фенилэфрин призван уменьшить отек носовых ходов и облегчить дыхание. Но действительно ли он работает?

Консультативная группа FDA, состоящая из 16 человек, собралась вместе, чтобы ответить на один главный вопрос: Эффективна ли обычная доза фенилэфрина, принимаемая перорально, для устранения заложенности носа? Единогласный ответ был отрицательным. Этот вывод может привести к изменению или даже к изъятию этих препаратов с прилавков магазинов.

Как же так получилось, что у нас появилось так много лекарств, содержащих фенилэфрин? Еще в 2006 году было принято решение ограничить продажу лекарств от простуды, содержащих другое вещество — псевдоэфедрин, поскольку оно могло быть использовано в нелегальном производстве метамфетамина. Псевдоэфедрин был более эффективен для устранения заложенности носа, чем фенилэфрин. Однако после ограничения его продажи препараты, содержащие фенилэфрин, приобрели большую популярность.

Чтобы дать вам представление о том, насколько популярны лекарства с фенилэфрином, отметим, что только в 2022 году было продано около 242 млн. флаконов/упаковок. Таким образом, объем продаж составил около 1,763 млрд. долл.

Но вот в чем загвоздка: исследования еще 2009 и 2015 годов уже показали, что фенилэфрин, принимаемый в виде таблеток, не более эффективен, чем плацебо — вещество, не обладающее терапевтическим эффектом. Основная причина, по-видимому, заключается в том, что при пероральном приеме большая часть фенилэфрина перерабатывается нашей пищеварительной системой, прежде чем попасть в кровь. Таким образом, лишь незначительная часть попадает туда, где она необходима. Интересно, что назальные спреи с фенилэфрином более эффективны, поскольку доставляют ингредиент непосредственно в нос.

Многие исследователи четко обозначили свою позицию. Они считают, что потребители должны получать эффективное лечение за свои деньги. Некоторые даже заявили, что если продукт не работает так, как обещано, то он не должен быть представлен на рынке.

Поэтому, если прислушаться к последним выводам, когда вы будете искать средство от заложенности носа, вам следует внимательнее изучить состав препарата и рассмотреть альтернативные варианты, если в нем есть фенилэфрин.

Ранее Фокус писал о том, что горькие таблетки и лекарства собираются заменить более эффективной альтернативой. Прошли те времена, когда приходилось насильно глотать большие горькие таблетки или невкусные сиропы. Им на замену скоро придет безболезненная, эффективная и экологически чистая альтернатива.

Также Фокус писал о том, что ученым удалось найти способ безболезненного введения лекарств через кожу. Технология под названием MOF-Jet позволит хранить лекарства при комнатной температуре и отказаться от использования болезненных уколов.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.