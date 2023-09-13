Нас лікували обіцянками: ліки від застуди виявилися неробочими та можуть зникнути з полиць

Останні результати FDA одноголосно визнали нездатність великої кількості ліків від застуди лікувати її. На черзі питання їхньої зміни або можливого зняття з продажу.

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У людському мозку вже давно міцно зміцнилася схема дії під час застуди: дійти до аптеки, купити одні з десятків ліків від хвороби, приймати їх до повного одужання. Однак нещодавня оцінка, проведена консультативною групою Управління з контролю за продуктами nf ліками США (FDA), ставить під сумнів реальність останнього пункту, пише New Atlas.

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Протягом тривалого часу активним компонентом багатьох безрецептурних препаратів від нежитю була речовина фенілефрин. Її можна знайти в препаратах безлічі великих брендів. Фенілефрин покликаний зменшити набряк носових ходів і полегшити дихання. Але чи дійсно він працює?

Консультативна група FDA, що складається з 16 осіб, зібралася разом, щоб відповісти на одне головне запитання: чи ефективна звичайна доза фенілефрину, яку приймають перорально, для усунення закладеності носа? Одноголосна відповідь була негативною. Цей висновок може призвести до зміни або навіть до вилучення цих препаратів із прилавків магазинів.

Як же так вийшло, що в нас з'явилося так багато ліків, які містять фенілефрин? Ще у 2006 році було ухвалено рішення обмежити продаж ліків від застуди, що містять іншу речовину — псевдоефедрин, оскільки її могло бути використано в нелегальному виробництві метамфетаміну. Псевдоефедрин був ефективнішим для усунення закладеності носа, ніж фенілефрин. Однак після обмеження його продажу препарати, що містять фенілефрин, набули великої популярності.

Щоб дати вам уявлення про те, наскільки популярними є ліки з фенілефрином, зазначимо, що тільки у 2022 році було продано близько 242 млн флаконів/упаковок. Так обсяг продажів склав близько 1,763 млрд дол.

Але ось у чому заковика: дослідження ще 2009 і 2015 років уже засвідчили, що фенілефрин, який приймають у вигляді таблеток, не ефективніший, ніж плацебо — речовина, що не має терапевтичного ефекту. Основна причина, мабуть, полягає в тому, що під час перорального прийому більша частина фенілефрину переробляється нашою травною системою, перш ніж потрапити в кров. Отже, лише незначна частина потрапляє туди, де вона необхідна. Цікаво, що назальні спреї з фенілефрином ефективніші, оскільки доставляють інгредієнт безпосередньо в ніс.

Багато дослідників чітко позначили свою позицію. Вони вважають, що споживачі повинні отримувати ефективне лікування за свої гроші. Деякі навіть заявили, що якщо продукт не працює так, як обіцяно, то він не повинен бути представлений на ринку.

Тож, якщо прислухатися до останніх висновків, коли ви шукатимете засіб від закладеності носа, вам слід уважніше вивчити склад препарату й розглянути альтернативні варіанти, якщо в ньому є фенілефрин.

Раніше Фокус писав про те, що гіркі пігулки та ліки збираються замінити ефективнішою альтернативою. Минули ті часи, коли доводилося насильно ковтати великі гіркі таблетки або несмачні сиропи. Їм на заміну скоро прийде безболісна, ефективна й екологічно чиста альтернатива.

Також Фокус писав про те, що вченим вдалося знайти спосіб безболісного введення ліків через шкіру. Технологія під назвою MOF-Jet дасть змогу зберігати ліки за кімнатної температури та відмовитися від використання болючих уколів.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.