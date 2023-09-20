Жуткое природное явление: кит буквально взорвался в океане (фото)

Видео вывалившихся внутренностей горбатого кита произвело фурор в интернете после того, как им поделился популярный аккаунт в Instagram. Когда животное гибнет, бактерии внутри туши производят метан, и газ постепенно накапливается.

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Лодочники, проплывавшие рядом с тушей горбатого кита, запечатлели необычную сцену: кит буквально взорвался и выпустил наружу кровь с прогнившими внутренними органами. Видео опубликовано в Instagram.

Случай, подходящий для сюжета National Geographic, сняла у побережья штата Калифорния группа наблюдателей за крупными морскими животными, которые заметили в Тихом океане крупное животное, похожее на безжизненного горбатого кита.

Горбатый кит взорвался

Когда они подплыли ближе, брюшная полость и другие внутренние органы, такие как селезенка, тонкий кишечник и желудок — все с шумом вывалилось из мертвого животного на поверхность воды.

После чего туша стала медленно погружаться на океанское дно.

Жуткое видео произвело фурор в интернете после того, как им поделился популярный аккаунт, посвященный животным в Instagram Nature Is Metal.

"Эти мощные взрывы уникальны для китов, поскольку внутри тела большинства разлагающихся животных весь накопленный газ не удерживается", — отмечается в публикации.

Когда животное гибнет, бактерии внутри туши в процессе разложения производят метан. Если газ не выделяется из тела, он постепенно накапливается и впоследствии вырывается наружу.

Отмечается также, что скопившийся газ в конечном итоге найдет путь наименьшего сопротивления для выхода. Единственный способ не допустить это — пробить кожу кита, прежде чем он сам собой взорвется.

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