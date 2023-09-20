Моторошне природне явище: кит буквально вибухнув в океані (фото)

Відео нутрощів горбатого кита, що вивалилися, викликало фурор в інтернеті після того, як ним поділився популярний акаунт в Instagram. Коли тварина гине, бактерії всередині туші виробляють метан, і газ поступово накопичується.

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Човнярі, які пропливали поруч із тушею горбатого кита, сфотографували незвичну сцену: кит буквально вибухнув і випустив назовні кров із прогнилими внутрішніми органами. Відео опубліковано в Instagram.

Випадок, що підходить для сюжету National Geographic, зняла біля узбережжя штату Каліфорнія група спостерігачів за великими морськими тваринами, які помітили в Тихому океані щось схоже на горбатого кита.

Горбатий кит вибухнув

Коли вони підпливли ближче, черевна порожнина та інші внутрішні органи, як-от селезінка, тонкий кишківник і шлунок, — усе з шумом вивалилося з мертвої тварини на поверхню води.

Після чого туша стала повільно занурюватися на океанське дно.

Моторошне відео викликало фурор в інтернеті після того, як ним поділився популярний акаунт, присвячений тваринам в Instagram Nature Is Metal.

"Ці потужні вибухи унікальні для китів, оскільки всередині тіла більшості тварин, що розкладаються, увесь накопичений газ не утримується", — наголошується в публікації.

Коли тварина гине, бактерії всередині туші в процесі розкладання виробляють метан. Якщо газ не виділяється з тіла, він поступово накопичується і згодом виривається назовні.

Зазначається також, що газ, який накопичився, зрештою знайде шлях найменшого опору для виходу. Єдиний спосіб не допустити цього — пробити шкіру кита, перш ніж він сам собою вибухне.

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Також повідомлялося, що нерпа втекла від зграї розлючених косаток і проїхалася на катері з рибалками.