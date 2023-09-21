Избавит лицо от страшных шрамов. Ученые нашли эффективный способ борьбы с акне

Распространенная болезнь, превращающая показ на люди в психологическую пытку для миллионов подростков и взрослых, похоже, скоро станет легко излечимой с помощью необычного открытия.

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Акне — это не просто косметическая проблема, оно ежедневно приводит к эмоциональным расстройствам и снижению уверенности в себе у 800 млн. подростков и взрослых во всем мире. Однако, возможно, на горизонте появились обнадеживающие новости. Исследователи из Университета Южной Австралии предложили новый способ лечения акне — использование наночастиц для доставки лекарственных препаратов, пишет Technology Networks.

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Исследователи сосредоточили свое внимание на антибактериальном соединении под названием наразин. Это соединение не является новым, оно обычно используется в животноводстве для лечения бактериальных инфекций, что делает его применение для лечения акне совершенно новым и необычным подходом. Ученые заключили наразин в наночастицы, которые представляют собой невероятно маленькие частицы, примерно в 1000 раз меньшие, чем прядь человеческого волоса. Затем они нанесли заключенный в них наразин, в виде геля, на определенные участки кожи, пораженные акне.

Одна из проблем существующих препаратов для лечения акне заключается в том, что они часто плохо впитываются в кожу, а некоторые из них могут иметь неприятные побочные эффекты. Однако применение наночастиц позволило увеличить всасывание препарата в 100 раз по сравнению с приемом наразина на водной основе. Это позволяет препарату эффективнее воздействовать на раздражающие, трудно поддающиеся лечению пятна от акне.

По мнению профессора Санджая Гарга, одного из ведущих исследователей, этот метод с использованием наночастиц может стать революционным. Он более эффективен в достижении целевых зон и использует лекарство, которое в значительной степени успешно применяется в другой области, хотя оно еще и не было опробовано для лечения акне.

Данное исследование является лишь первым, пусть и многообещающим, шагом на пути к излечению этого масштабного и неприятного недуга. Необходимы дополнительные исследования для полного понимания долгосрочных и возможных побочных эффектов этого нового метода лечения. Однако если дальнейшие исследования окажутся успешными, возможно, в скором времени мы получим более эффективный способ борьбы с акне, который принесет пользу миллионам людей во всем мире, страдающих этим заболеванием. Это станет практической альтернативой существующим методам лечения, особенно для тех, кто не смог добиться положительного эффекта от них.

Таким образом, данное исследование предлагает инновационный подход к лечению распространенного и эмоционально тяжелого заболевания, потенциально исключая побочные эффекты, которыми славятся нынешние способы его лечения. Использование наночастиц для улучшения всасывания лекарств может произвести революцию в лечении не только акне, но и других кожных заболеваний. Однако, как и в случае со всеми новыми достижениями в области медицины, необходимы дополнительные исследования для подтверждения их эффективности и безопасности.

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Важно! Эта статья основана на последних научных и медицинских исследованиях и не противоречит им. Текст носит исключительно информационный характер и не содержит медицинских советов. Для установления диагноза обязательно обратитесь к врачу.