Восстание машин отменяется. Искусственный интеллект не готов заменить врачей

Проанализировав множество данных и проведя сравнения машины и человека, ученые пришли к однозначному выводу о том, что ИИ — это лишь инструмент, но ни в коем случае не замена людям.

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Частой проблемой для современного человека, обращающегося за медицинской помощью становятся очереди, записи и долгое время ожидания диагноза. В последние годы все чаще поднимается вопрос о дополнении либо полной замене врачей на искусственный интеллект. Но в недавнем исследовании ученые обнаружили, что языковая модель ChatGPT генерирующая список возможных диагнозов — так называемых дифференциальных диагнозов, почти с такой же точностью, как и врачи отделения скорой помощи, не смотря на это имеет моменты серьезной погрешности, пишет HeathDay.

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Исследовательская группа изучала, насколько хорошо ChatGPT может поставить точный дифференциальный диагноз на основе записей, сделанных врачами во время первичного обращения пациента в отделение неотложной помощи. Для этого были проанализированы истории болезни 30 пациентов, обратившихся в марте 2022 года в одну из учебных больниц и получивших подтвержденный диагноз. Затем дифференциальные диагнозы, поставленные ChatGPT, сравнивались с диагнозами, поставленными клиническими бригадами без проведения лабораторных исследований.

Основные результаты оказались весьма интересными. Врачи смогли включить правильный диагноз в пятерку возможных заболеваний в 83% случаев. Не отставал от них и ChatGPT: в версии 3.5 точность составила 77%, а в версии 4.0 — 87%. Если учитывать также результаты лабораторных исследований, то точность врачей возрастает до 87%. В версии ChatGPT 3.5 этот показатель вырос до 97%, а в версии 4.0 остался на уровне 87%.

При этом врачи лучше выбирали наиболее вероятный диагноз из списка — в 60% случаев по сравнению с 37% (версия 3.5) и 53% (версия 4.0) успешности ChatGPT. Следует отметить, что списки возможных диагнозов, составленные врачами и ChatGPT, совпадали на 60%, то есть они часто рассматривали один и тот же набор возможностей.

В исследовании подчеркивается, что, хотя ChatGPT может быть ценным инструментом для создания списка возможных диагнозов, он не должен и не может заменять экспертную оценку врача. Интересно, что ChatGPT иногда может давать разные ответы на один и тот же набор медицинских записей, что, по мнению исследователей, указывает на "непредсказуемость", присущую таким большим языковым моделям, как ChatGPT.

В заключение следует отметить, что данное исследование — это шаг к пониманию того, как искусственный интеллект и машинное обучение могут помочь медицинским работникам в очень важной части здравоохранения — точной и быстрой диагностике заболеваний. Однако ChatGPT и подобные технологии следует рассматривать как вспомогательные средства, которые могут помочь медицинским работникам, но они не заменят опыта и всестороннего понимания, которым наделены люди, работающие в данной сфере.

Поэтому, когда вы в следующий раз окажетесь в приемном покое, не удивляйтесь, если ваш врач будет работать с языковой моделью, чтобы лучше понять, что вас беспокоит. Но будьте уверены, что последнее слово все равно будет (и должно) принадлежать квалифицированному медицинскому специалисту.

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