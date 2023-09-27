Тесто будет храниться дольше. Остатки двух популярных напитков можно использовать для выпечки

Ученые обнаружили, что в уже заваренных листьях и зернах напитков сохраняется до 73% их полезных свойств, способных укрепить здоровье и увеличить срок хранения выпечки.

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Многие из нас ежедневно заваривая любимый чай или кофе, выбрасывают остатки листьев или кофейной гущи в мусорное ведро. Это абсолютно нормальная практика, и, казалось бы, в выкидывании подобных отходов нет ничего такого. Но ученые предполагают, что есть более интересное и, на удивление, аппетитное предназначение для этих остатков, пишет ScienceAlert.

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Ученые из Университета короля Фейсала, Саудовская Аравия, обнаружили необычное применение отходам от чая и кофе. Они утверждают, что если добавлять использованную кофейную гущу или чайные листья в тесто для пирога, то это может повысить его полезные свойства и даже сделать его более долговечным. По их словам, добавление подобных необычных ингредиентов не скажется отрицательно на вкусе теста.

Чай и кофе любимы во всем мире, они дают многим столь необходимый утренний заряд бодрости. Помимо вкусовых качеств, эти напитки содержат такие полезные элементы, как противовоспалительные вещества, антиоксиданты, а также соединения, полезные для мозга и сердца.

Но ученые спешат внести немного горькой правды в стакан ароматных размышлений об этих популярных напитках. И заключается она в следующем: около 90% органических отходов, остающихся после заваривания чая и кофе и потенциально имеющих применение, попадают на свалки. Исследователи, стремясь к устойчивому развитию экологически чистого и нерасточительного производства, изучают способы уменьшения количества подобных отходов.

Например, недавно было обнаружено, что смешивание жженой кофейной гущи с цементом делает его на 30% прочнее. Помимо строительства, перспективным направлением использования этих отходов представляется пищевая промышленность. В 2020 году была предпринята попытка подмешать отработанную кофейную гущу в безглютеновое печенье, чтобы повысить его полезные свойства. А в начале этого года зеленый чай был запечен в кексы, в основном для того, чтобы проверить, сохранятся ли полезные соединения в листьях даже после выпечки.

В последнем исследовании проверяется, может ли использованный чай или кофе сохранять свои полезные свойства даже после заваривания и последующего выпекания.

Ученые проводившие эксперимент обнаружили кое-что интересное. После замачивания черного чая и кофе по-арабски в кипятке высушенные зерна сохранили многие полезные соединения, например, флавоноиды. Так, в чайных листьях сохранилось до 73% полезного соединения, которое, как известно, помогает при повышенном холестерине и сердечно-сосудистых заболеваниях. В то же время в зернах кофе сохранилось около 64% другого полезного соединения.

Даже после выпечки пирога эти полезные вещества присутствовали в теперь уже более аппетитном виде. Пирожные с добавлением остатков чая или кофе не только имели более богатый питательный состав, но и дольше хранились, не черствея и не плесневея, возможно, потому, что некоторые из этих соединений естественным образом борются с бактериями.

Похоже, повторное использование остатков чая и кофе в выпечке может привести к тому, что пирожные будут полезнее для нашего здоровья и дольше останутся свежими, не теряя при этом во вкусовых качествах. Звучит, как отличная сделка по укреплению здоровья, в которой нам не придется платить фактически никакую цену, если не считать предвзятых убеждений по поводу "отходов" многих продуктов и их "бесполезности".

Так что в следующий раз, когда вы закончите утреннюю заварку своего любимого напитка, вместо того чтобы выбрасывать остатки, возможно, сохраните их для следующей порции выпечки. Ваш будущий торт и, возможно, даже ваше здоровье очень будут вам благодарны.

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