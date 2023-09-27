Тісто зберігатиметься довше. Залишки двох популярних напоїв можна використовувати для випічки

Вчені виявили, що у вже завареному листі та зернах напоїв зберігається до 73% їхніх корисних властивостей, здатних зміцнити здоров'я і збільшити термін зберігання випічки.

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Багато хто з нас щодня заварюючи улюблений чай або каву, викидають залишки листя або кавової гущі у відро для сміття. Це абсолютно нормальна практика, і, здавалося б, у викиданні подібних відходів немає нічого такого. Але вчені припускають, що є більш цікаве і, на подив, апетитне призначення для цих залишків, пише ScienceAlert.

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Учені з Університету короля Фейсала, Саудівська Аравія, виявили незвичайне застосування відходам від чаю і кави. Вони стверджують, що якщо додавати використану кавову гущу або чайне листя до тіста для пирога, то це може підвищити його корисні властивості і навіть зробити його більш довговічним. За їхніми словами, додавання подібних незвичайних інгредієнтів не позначиться негативно на смаку тіста.

Чай і кава улюблені в усьому світі, вони дають багатьом такий необхідний ранковий заряд бадьорості. Крім смакових якостей, ці напої містять такі корисні елементи, як протизапальні речовини, антиоксиданти, а також сполуки, корисні для мозку і серця.

Але вчені поспішають внести трохи гіркої правди в склянку ароматних роздумів про ці популярні напої. І полягає вона в такому: близько 90% органічних відходів, що залишаються після заварювання чаю та кави і потенційно мають застосування, потрапляють на звалища. Дослідники, прагнучи сталого розвитку екологічно чистого та марнотратного виробництва, вивчають способи зменшення кількості подібних відходів.

Наприклад, нещодавно було виявлено, що змішування паленої кавової гущі з цементом робить його на 30% міцнішим. Крім будівництва, перспективним напрямком використання цих відходів видається харчова промисловість. У 2020 році було зроблено спробу підмішати відпрацьовану кавову гущу в безглютенове печиво, щоб підвищити його корисні властивості. А на початку цього року зелений чай запекли в кекси, переважно для того, щоб перевірити, чи збережуться корисні сполуки в листі навіть після випічки.

В останньому дослідженні перевіряється, чи може використаний чай або кава зберігати свої корисні властивості навіть після заварювання і подальшого випікання.

Вчені, які проводили експеримент, виявили дещо цікаве. Після замочування чорного чаю і кави по-арабськи в окропі висушені зерна зберегли багато корисних сполук, наприклад, флавоноїди. Так, у чайному листі збереглося до 73% корисної сполуки, яка, як відомо, допомагає в разі підвищеного холестерину і серцево-судинних захворювань. Водночас у зернах кави збереглося близько 64% іншої корисної сполуки.

Навіть після випікання пирога ці корисні речовини були присутні в тепер уже більш апетитному вигляді. Тістечка з додаванням залишків чаю або кави не тільки мали багатший поживний склад, а й довше зберігалися, не черствіючи і не пліснявіючи, можливо, тому, що деякі з цих сполук природним чином борються з бактеріями.

Схоже, повторне використання залишків чаю і кави у випічці може призвести до того, що тістечка будуть кориснішими для нашого здоров'я і довше залишаться свіжими, не втрачаючи при цьому смакових якостей. Звучить, як чудова угода зі зміцнення здоров'я, в якій нам не доведеться платити фактично ніякої ціни, якщо не брати до уваги упереджених переконань з приводу "відходів" багатьох продуктів та їхньої "непотрібності".

Тож наступного разу, коли ви закінчите ранкову заварку свого улюбленого напою, замість того щоб викидати залишки, можливо, збережіть їх для наступної порції випічки. Ваш майбутній торт і, можливо, навіть ваше здоров'я дуже будуть вам вдячні.

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Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.