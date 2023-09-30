Следующая Атлантида. Один из самых больших мегаполисов Земли постепенно уходит под воду

Новое исследование показало, что из-за деятельности человека, глобального потепления и ошибок при планировке — Большое Яблоко в будущем может стать очередным погребенным под водой городом.

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Несмотря на то, что улицы Нью-Йорка могут казаться твердыми и непоколебимыми под ногами его жителей, они на самом деле находятся в движении. И это связано не только с шокирующими кадрами пробирающихся через наводнения в Вест-Виллидж пассажиров. Оказывается, Нью-Йорк постепенно, но уверенно, уходит под воду, пишет Space.

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В период с 2016 по 2023 год специалисты Лаборатории реактивного движения NASA использовали передовую космическую технологию — интерферометрический радар с синтезированной апертурой, для создания трехмерной карты грунта под Нью-Йорком. Эта технология позволила отследить любое движение земли за эти годы. Увиденное учеными шокировало их. Оказывается, ежегодно грунт под Нью-Йорком опускается примерно на 1,6 мм.

При этом часть этого опускания вполне естественна. Представьте себе, что около 24 000 лет назад огромная толща льда покрывала часть Новой Англии. Этот массивный слой льда давил на землю, подобно тому, как тяжелый предмет может погрузиться в мягкий матрас. Районы вокруг ледяного щита, такие как Нью-Йорк, были немного приподняты. Но по мере таяния ледяного покрова земли стали возвращаться в исходное положение. Для Нью-Йорка этот сдвиг означает, что земля снова погружается.

Но здесь возникает интересный момент. Не все опускание города объясняется возвращением всего грунта на свои исходные места. Некоторые из них происходят по нашей вине. Бретт Баззанга, ведущий ученый, проводивший исследование, отметил, что детальное картографирование показало такие закономерности в движении земли в Нью-Йорке, которые ранее не были замечены. Такие районы Квинса, как взлетно-посадочная полоса 13/31 аэропорта Ла-Гуардия и стадион Артура Эша, опускаются быстрее, чем остальные, в среднем по городу. И, судя по всему, причиной этому является фундаментальная ошибка их размещения. Дело в том, что эти объекты построены на свалках. По этой же причине быстрее опускаются острова Говернорс и Райкерс-Айленд.

С другой стороны, некоторые районы города, наоборот, поднимаются. Например, в Восточном Вильямсбурге в Бруклине наблюдается ежегодный подъем на 15,2 мм. Более ярким примером является Вудсайд в Квинсе, где в период с 2016 по 2019 год уровень осадков повышался на 6,6 мм в год, хотя в настоящее время этот показатель выровнялся. Что стоит за этим процессами? Роберт Копп, один из соавторов исследования, считает, что виновниками могут быть такие виды человеческой деятельности, как откачка грунтовых вод и использование инъекционных скважин, однако для полной уверенности необходимо провести дополнительные исследования.

В ближайшие годы исследователи будут использовать подобную технологию для изучения перемещения земли по всему миру. Учитывая повышение уровня Мирового океана, которое мы наблюдаем во всем мире, понимание этих движений суши имеет решающее значение для будущего планирования городов и инфраструктуры. Знание того, какие районы опускаются или поднимаются, может помочь городам лучше подготовиться к таким проблемам, как наводнения. И хотя медленное опускание Нью-Йорка может вызвать удивление, эта информация поможет обеспечить безопасность города в будущем.

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