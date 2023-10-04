Неожиданное применение. Популярный напиток может помочь предотвратить развитие диабета

Малоизвестный сорт популярного напитка не только способен помочь регулировать уровень сахара в крови, но также может оказывать укрепляющее воздействие на здоровье нашего кишечника.

Related video

Чаепитие на протяжении тысячелетий является неотъемлемой частью нашей ежедневной жизни. Будь то по пути на работу или после нее, в кругу друзей или в компании книги – чай в его огромном разнообразии является верным спутником человека. И похоже, что кроме ярких вкусовых ощущений и моральной пользы, этот напиток способен бороться с серьезными болезнями. Исследование, проведенное в Китае, показывает, что употребление любимого миллионами напитка может принести пользу здоровью, особенно если речь идет о диабете, пишет Chronicle Live.

У Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и увлекательные новости из мира науки!

Исследователи обнаружили, что люди, регулярно пьющие чай, снижают вероятность развития диабета 2-го типа примерно на 28% по сравнению с теми, кто пропускает этот напиток. Кроме того, у тех, кто регулярно пьет чай, на 15% снижается риск развития преддиабета — заболевания, которое при отсутствии контроля может привести к развитию диабета. Чай, по-видимому, усиливает удаление глюкозы из крови и выводит ее с мочой. Это приводит к улучшению работы инсулина, что позволяет нашему организму легче регулировать уровень сахара в крови.

Среди множества сортов чая наибольший эффект показал малоизвестный "темный чай", снижающий риск развития диабета почти на 47%. Этот сорт чая не так часто встречается в магазинах, но его отличает уникальный процесс производства, включающий микробную ферментацию. При этом образуются особые соединения, известные своими сильными антиоксидантными и противовоспалительными свойствами. Эти соединения не только улучшают работу инсулина, но и повышают работоспособность специфических клеток поджелудочной железы, вырабатывающих инсулин. Кроме того, эти соединения способствуют изменению состава бактерий, обитающих в нашем кишечнике, что может способствовать укреплению его здоровья.

Но прежде чем начать пить чай галлонами, необходимо помнить, что, хотя полученные результаты свидетельствуют о пользе чая в борьбе с заболеванием, они не являются окончательным доказательством того, что чай сам по себе может предотвратить диабет. В исследовании представлены результаты наблюдений, то есть оно демонстрирует связь, но не устанавливает прямой причинно-следственной цепочки между потреблением чая и излечением или предотвращением диабета.

Поскольку примерно у каждого 16-го жителя в одной лишь Великобритании диагностируется диабет, в основном 2-го типа, часто связанный с факторами образа жизни, стоит изучить любые возможные способы снижения риска развития данного заболевания. Результаты были представлены на Европейской конференции по диабету, а полное исследование доступное для широкой публики появится в открытом доступе в ближайшем будущем.

Следует отметить, что, хотя ежедневное употребление чая может дать определенные преимущества для здоровья, это лишь одна часть сложнейшего баланса питания, физической активности и саморазвития, которые влияют на поддержание крепкого здоровья нашего организма. В борьбе с такими заболеваниями, как диабет, на данном этапе нашего развития решающее значение имеет выбор здорового образа жизни.

Ранее Фокус писал о пользе перерыва в употреблении кофе. Исследователи рассказали, что может дать организму временная пауза в приеме кофеина.

Также Фокус писал о том, что ключ к излечению диабета может иметь внеземное происхождение. В поисках методов борьбы с диабетом второго типа, наука обратила свой взор за пределы нашей планеты и, возможно, отыскала там необычное и действенное средство от болезни.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.