Подойдут лишь некоторые продукты. Диетолог рассказала об опасности ночного перекуса для нашего здоровья

Хотя возможность быстро закинуть что-то вкусное в желудок перед сном звучит заманчиво, таких соблазнов стоит избегать, исходя их многих исследований, так как это пагубно сказывается на нас в долгосрочной перспективе.

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Все мы бывали в такой ситуации, когда перед сном уютно устраиваемся с любимыми лакомствами. Не зависимо от того, ночной ли это ритуал расслабления или возможность перекусить после трудного рабочего дня, большинство людей хотя бы раз в жизни промышляли подобной трапезой в темное время суток. Но если вы серьезно относитесь к поддержанию здорового веса, это может оказаться не самой лучшей идеей, пишет Daily Mail.

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Эксперты выяснили, что прием пищи перед сном может быть не самым разумным выбором. Это не означает, что нужно голодать, если вы проголодались поздно вечером, но это говорит о том, что время приема пищи может влиять на наш организм сильнее, чем мы могли бы предположить.

Доктор Сара Берри отмечает, что в нашем организме есть внутренние часы, которые определяют, как мы перерабатываем пищу. Употребление пищи поздно вечером может вывести эти часы из равновесия. Когда этот внутренний ритм, известный как циркадный, нарушается, наш организм не так эффективно сжигает калории. Это подтверждается результатами исследования, проведенного в 2022 году, согласно которым такие нарушения могут увеличить вероятность набора веса.

Поздний прием пищи, по-видимому, также может сыграть с нашим чувством голода на следующее утро. Отдельное исследование 2022 года показало, что у людей, которые ели поздно, уровень гормона лептина снижался в течение 24 часов. Лептин очень важен, поскольку он сигнализирует нашему мозгу о том, что мы уже достаточно поели. Когда его уровень снижается, мы чувствуем себя более голодными и медленнее сжигаем калории.

Доктор Берри также подчеркивает, что если перекусывать поздно вечером сахаром или рафинированными углеводами, то это может привести к более быстрому скачку уровня сахара в крови, чем если бы вы перекусили тем же самым ранее в течение дня. Речь идет не только о кратковременных энергетических спадах: частые скачки сахара в крови со временем могут нанести вред нашим глазам, нервам, почкам и кровеносным сосудам.

Что же делать в случае ночного голода? Доктор Берри советует выбирать закуски, которые не оказывают существенного влияния на уровень сахара в крови. Это могут быть орехи, нежирный греческий йогурт с ягодами или хумус с хрустящими овощами. А если вы ищете более долгосрочное решение, пересмотрите свой ужин. Хорошо сбалансированный ужин, наполненный ароматными овощами, зеленью, специями и полезными жирами, может стать ключом к тому, чтобы удержать тягу к позднему вечеру.

Помните, что речь идет не о лишениях, а о понимании того, как наш организм реагирует на различные продукты в разное время. Внесение небольших корректировок, основанных на этих знаниях, может в долгосрочной перспективе значительно изменить ситуацию.

Ранее Фокус писал о том, как на наш организм влияет всего один прием пищи в день. Один из самых экстремальных видов голодания наносит существенный ущерб нашему здоровью.

Также Фокус писал о том, как наука вынесла приговор диете по группе крови. Хотя идея приема пищи в зависимости от группы крови звучала свежо и интригующе, реальность оказалась не столь радужной, а ограничения диеты могут принести больше вреда, чем пользы.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.