На шаг ближе к спасению. Ученые создали идентичный настоящему сустав для изучения опасной болезни

Распространенная по всему миру, изнурительная и опасная болезнь пока не поддается лечению, но новое устройство может кардинально изменить ситуацию, предоставив точнейшую информацию о нашем теле.

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Миллионы людей в мире ежедневно борются борется с болью и отеками, вызванными артритом. Научный мир, беспрерывно трудящийся над решением огромного количества подобных проблем, спешит их обрадовать, так как был достигнут значительный прогресс, который может облегчить их страдания. Ученые создали миниатюрное устройство, напоминающее "мини-сустав" и воспроизводящее человеческий сустав в трехмерном изображении вместе с кровеносными сосудами. Этот прорыв призван помочь нам лучше понять болезни суставов и найти новые методы лечения артрита, пишет New Atlas.

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При артрите часто поражается синовия внутри суставов. Это своеобразная мягкая подкладка, которая вырабатывает жидкость, обеспечивающую плавное движение суставов без скрежета друг о друга. К сожалению, полного излечения от этого заболевания в настоящее время не существует. Имеющиеся способы воздействия на болезнь позволяют лишь устранить симптомы.

Одной из интересных потенциальных перспектив лечения артрита является терапия, направленная как раз на синовию. Но для их разработки необходима надежная и достоверная модель, которая вела бы себя как настоящий человеческий сустав. Именно этого и добились ученые из Лондонского университета королевы Марии с помощью своего искусственного "мини-сустава".

Тимоти Хопкинс, один из ключевых авторов исследования, так прокомментировал их успех. "Это крошечное устройство — первое в своем роде, идеально отражающее многие жизненно важные аспекты биологии человеческого сустава".

Прежде чем приступить к созданию этого устройства, команда провела ряд испытаний с использованием двухмерной установки, чтобы отточить свою технику. 3D-модель содержит синовиальные клетки человека и клетки кровеносных сосудов. Эти клетки вели себя как настоящая внутренняя оболочка наших суставов, вырабатывая необходимые компоненты скользкой жидкости и реагируя на воспаление и растяжение, как настоящие, чего раньше невозможно было добиться.

Один из создателей мини-сустава, Тимоти Хопкинс, со своим изобретением в руке Фото: Queen Mary University of London

Этот мини-сустав позволит ученым глубже понять суть артрита и, возможно, откроет путь к разработке индивидуальных методов лечения, адаптированных к потребностям конкретного человека. Мартин Найт, другой исследователь проекта, поделился своим энтузиазмом: "Наше миниатюрное устройство и другие подобные инструменты, над которыми мы работаем, могут произвести революцию на ранних стадиях тестирования лекарств. Мы с нетерпением ждем возможности сотрудничать с другими учеными, стремясь быстрее предоставить новые методы лечения артрита тем, кто в них нуждается".

Еще один положительный момент заключается в том, что устройство создано из легкодоступных материалов и не требует специальных знаний. Это означает, что его могут использовать многие лаборатории по всему миру, ускоряя процесс поиска и тестирования потенциальных лекарств от артрита.

Ранее Фокус писал о том, на какие симптомы артрита стоит обращать внимание в первую очередь. Артрит не является универсальным заболеванием и его симптомы могут быть столь же разнообразны, как и его виды.

Также Фокус писал о том, что существующие методы борьбы с артритом неэффективны и, по словам ученых, им требуется перезагрузка. Проведя масштабное исследование, ученые узнали, что некоторые из популярных средств не просто неэффективны в борьбе с заболеванием, а имеют близкую к нулю пользу, лишь засоряя наш организм.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.