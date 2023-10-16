Улучшает метаболизм и не только: ученые обнаружили положительное влияние вибрации на наш организм

Ученые выяснили, что вибрации в определенных местах нашего тела оказывают сильное влияние на работу нашего организма, укрепляя некоторые его области.

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Наш организм сжигает определенное количество энергии, даже когда мы просто отдыхаем. Этот расход энергии, называемый скоростью метаболизма в состоянии покоя, подобен работе двигателя автомобиля на холостом ходу. Чем выше холостой ход, тем больше топлива расходуется, и чем выше скорость метаболизма в состоянии покоя, тем больше калорий мы сжигаем, ничего не делая. И новое исследование ученых выяснило, как можно усилить этот эффект, все так же не продолжая делать ничего. Ну или почти, пишет Medical News.

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Представьте, что вы только что проснулись, мало двигаетесь, вам не слишком холодно и не слишком жарко, и вы не занимались никакой физической активностью в течение половины дня. Энергия, которую вы сжигаете в таком состоянии, называется скоростью метаболизма в состоянии покоя. Она очень важна, поскольку составляет большую часть нашего ежедневного расхода энергии. Поэтому, естественно, идея повышения этого показателя вызывает интерес, особенно в контексте управления весом.

Вибрация всего тела — это интригующая техника, которая имеет разнообразные последствия для нашего организма. Представьте себе, что это как легкая встряска вашего тела разом. Такая встряска, как показывает практика, имеет целый ряд преимуществ для здоровья, например, улучшает кровообращение, укрепляет мышцы и даже способствует восстановлению после таких заболеваний, как Covid-19. В области контроля веса было замечено, что она помогает повысить скорость метаболизма в состоянии покоя. Однако исследователи задались вопросом, что произойдет, если регулярно встряхивать организм?

Исследователи из Польши решили выяснить это. Они собрали группу здоровых молодых людей в возрасте от 21 до 23 лет, которые не были спортсменами и не имели проблем со здоровьем. Они разделили группу на две части: одна половина получала процедуру вибрации всего тела, а другая испытывала нечто, похожее на вибрацию, но без реальной тряски — считайте, что это был сеанс плацебо.

В течение двух недель "трясущаяся" группа испытывала вибрации, лежа лицом вниз, уделяя особое внимание рукам, туловищу, бедрам и, в частности, животу. Почему именно живот? Он играет важнейшую роль в переваривании пищи, а этот процесс сжигает энергию. Исследователи полагали, что вибрация этой области может повлиять на то, насколько эффективно наш организм сжигает эту энергию.

Для получения точных показаний участники вели дневник питания, проверяли уровень физической активности и проводили различные измерения, в том числе массы тела и процентного содержания жира.

По истечении двух недель были получены интересные результаты: в группе, подвергшейся вибрации, скорость метаболизма в состоянии покоя была заметно выше, чем в группе, не подвергшейся вибрации. Это увеличение не было случайным: исследователи полагают, что вибрация области живота может повысить эффективность пищеварения, в результате чего организм будет сжигать больше энергии. Кроме того, вибрация других частей тела может способствовать улучшению кровообращения, что также повышает уровень сжигания энергии.

Несмотря на то, что это очень интересное открытие, следует помнить, что это лишь часть большой картины сложнейших процессов, происходящих внутри нашего организма. Полученные результаты позволяют предположить, что вибрации всего тела, особенно направленные на область живота, могут способствовать увеличению скорости метаболизма в состоянии покоя, предлагая новый метод потенциального контроля веса. Но это не означает, что все должны немедленно вскочить на виброплатформу, а лишь открывает возможности для дальнейшего изучения того, как мы можем использовать эту технику в повседневной жизни. Кто знает, возможно, благодаря дальнейшим исследованиям в этой сфере, мы сможем встряхнуться нашу привычную борьбу с лишним весом и разбавить ее новыми ощущениями.

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