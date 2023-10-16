Покращує метаболізм і не тільки: вчені виявили позитивний вплив вібрації на наш організм

Вчені з'ясували, що вібрації в певних місцях нашого тіла чинять сильний вплив на роботу нашого організму, зміцнюючи деякі його області.

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Наш організм спалює певну кількість енергії, навіть коли ми просто відпочиваємо. Ця витрата енергії, звана швидкістю метаболізму в стані спокою, подібна до роботи двигуна автомобіля на холостому ходу. Що вищий холостий хід, то більше палива витрачається, і що вища швидкість метаболізму в стані спокою, то більше калорій ми спалюємо, нічого не роблячи. І нове дослідження вчених з'ясувало, як можна посилити цей ефект, так само не продовжуючи робити нічого. Ну або майже, пише Medical News.

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Уявіть, що ви щойно прокинулися, мало рухаєтеся, вам не надто холодно і не надто спекотно, і ви не займалися жодною фізичною активністю протягом половини дня. Енергія, яку ви спалюєте в такому стані, називається швидкістю метаболізму в стані спокою. Вона дуже важлива, оскільки становить більшу частину нашої щоденної витрати енергії. Тому, природно, ідея підвищення цього показника викликає інтерес, особливо в контексті управління вагою.

Вібрація всього тіла — це інтригуюча техніка, яка має різноманітні наслідки для нашого організму. Уявіть собі, що це наче легкий струс вашого тіла разом. Такий струс, як показує практика, має цілу низку переваг для здоров'я, наприклад, покращує кровообіг, зміцнює м'язи і навіть сприяє відновленню після таких захворювань, як Covid-19. У сфері контролю ваги було помічено, що вона допомагає підвищити швидкість метаболізму в стані спокою. Однак дослідники задалися питанням, що станеться, якщо регулярно струшувати організм?

Дослідники з Польщі вирішили з'ясувати це. Вони зібрали групу здорових молодих людей віком від 21 до 23 років, які не були спортсменами і не мали проблем зі здоров'ям. Вони розділили групу на дві частини: одна половина отримувала процедуру вібрації всього тіла, а інша відчувала щось, схоже на вібрацію, але без реальної тряски — вважайте, що це був сеанс плацебо.

Протягом двох тижнів "тремтяча" група відчувала вібрації, лежачи обличчям донизу, приділяючи особливу увагу рукам, тулубу, стегнам і, зокрема, животу. Чому саме живіт? Він відіграє найважливішу роль у перетравленні їжі, а цей процес спалює енергію. Дослідники вважали, що вібрація цієї ділянки може вплинути на те, наскільки ефективно наш організм спалює цю енергію.

Для отримання точних показників учасники вели щоденник харчування, перевіряли рівень фізичної активності та проводили різні виміри, зокрема маси тіла і процентного вмісту жиру.

Після закінчення двох тижнів було отримано цікаві результати: у групі, що зазнала вібрації, швидкість метаболізму в стані спокою була помітно вищою, ніж у групі, що не зазнала вібрації. Це збільшення не було випадковим: дослідники вважають, що вібрація області живота може підвищити ефективність травлення, внаслідок чого організм спалюватиме більше енергії. Крім того, вібрація інших частин тіла може сприяти поліпшенню кровообігу, що також підвищує рівень спалювання енергії.

Незважаючи на те, що це дуже цікаве відкриття, слід пам'ятати, що це лише частина великої картини найскладніших процесів, що відбуваються всередині нашого організму. Отримані результати дають змогу припустити, що вібрації всього тіла, особливо спрямовані на область живота, можуть сприяти збільшенню швидкості метаболізму в стані спокою, пропонуючи новий метод потенційного контролю ваги. Але це не означає, що всі мають негайно схопитися на віброплатформу, а лише відкриває можливості для подальшого вивчення того, як ми можемо використовувати цю техніку в повсякденному житті. Хто знає, можливо, завдяки подальшим дослідженням у цій сфері, ми зможемо струсити нашу звичну боротьбу із зайвою вагою та розбавити її новими відчуттями.

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Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.