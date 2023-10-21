Неудавшийся Уроборос: редкие кадры питона-каннибала, поедающего своего собрата (фото)

Выйдя на обыденную прогулку, управляющий австралийским заповедником и представить не мог, что вскоре станет свидетелем удивительного и пугающего редкого зрелища.

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На просторах северного Квинсленда, Австралия, произошло удивительное и необычное событие: черноголовый питон был замечен поедающим другого черноголового питона, проявляя необычные признаки каннибализма. Представьте себе, что вы идете на прогулку и замечаете змею, которая перекусывает, и только потом понимаете, что ее пищей является один из ее же сородичей, пишет IFLScience.

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Управляющий заповедником, Ник Сток, столкнулся с этим уникальным зрелищем лично. Поначалу он не сразу понял, что его пищей является другой черноголовый питон, пока не подошел поближе. Ник описал эту сцену, сказав, что питону потребовалось около 15 минут, чтобы закончить трапезу. Это время позволило ему достать фотоаппарат и запечатлеть это редкое поведение. Змея, вскоре после трапезы, удалилась в свою нору.

В том, что черноголовый питон поедает других змей, нет ничего удивительного. На самом деле рептилии составляют значительную часть их рациона. Ник упоминал, что видел, как этот питон поедал различных змей, таких как восточная коричневая змея и желтый пятнистый монитор. Но видеть, как он поедает другого черноголового питона, было чем-то новым и невообразимым.

Запечатленный на фото акт каннибализма среди черноголовых питонов Фото: Nick Stock/Australian Wildlife Conservancy

Хотя для многих из нас это может показаться странным, Хелена Стокс, эксперт по дикой природе, не слишком удивилась. Она отметила, что эти питоны неравнодушны к рептилиям, с точки зрения гастрономических интересов, в том числе к таким крупным, как гоанны, и даже к ядовитым змеям. Поедая представителя своего вида, они, возможно, устраняют потенциального конкурента за ресурсы, что несколько облегчает их выживание.

В сущности, идея о том, что одна змея поедает другую, может показаться удивительной, но она свидетельствует о непредсказуемости чудес природы. Возможно, питоны не всегда демонстрируют подобное поведение, но когда они это делают, это дает нам возможность заглянуть в сложный и порой шокирующий мир животного царства.

Но некоторые люди, например Терри Ирвин, считают черноголовых питонов "очень милыми", чего не скажешь о питонах меньших размеров:

Терри Ирвин с нескрываемым интересом изучает черноголового питона и других представителей змеиных

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