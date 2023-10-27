Спасение от инфаркта: изменения в диете, помогающие отрегулировать уровень холестерина

Хотя небольшой уровень повышения холестерина в крови не несет в себе немедленной угрозой, это первый звоночек потенциальных проблем со здоровьем, а если пустить его рост на самотек, он может превратиться в бомбу замедленного действия.

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При плановом медицинском обследовании часто проводится анализ крови для оценки функциональности органов, в том числе печени и почек. Иногда эти анализы выявляют повышенный уровень холестерина. Хотя незначительное повышение уровня холестерина не является прямым признаком приближающегося инфаркта, оно свидетельствует о повышенном риске развития сердечно-сосудистых заболеваний, пишет The New Daily.

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Для решения этой проблемы врачи часто рекомендуют изменить рацион питания и увеличить физическую активность, но для лучшего понимания советов по его регулированию стоит для начала подробнее рассмотреть само понятие – холестерин.

Холестерин — это жироподобное вещество, вырабатываемое печенью. Он играет важную роль в таких процессах, как синтез витамина D и выработка таких гормонов, как эстроген, тестостерон и кортизол. Кроме того, холестерин участвует в построении нервных клеток.

Пища, особенно продукты животного происхождения, такие как мясо и молоко, является вторичным источником холестерина. Чрезмерное потребление этих продуктов может привести к развитию холестериновых осложнений. Существует два основных вида холестерина:

ЛПВП (липопротеин высокой плотности) . Часто называемый "хорошим" холестерином, ЛПВП выполняет функцию удаления избытка холестерина из артерий, транспортируя его в печень для выведения из организма.

. Часто называемый "хорошим" холестерином, ЛПВП выполняет функцию удаления избытка холестерина из артерий, транспортируя его в печень для выведения из организма. ЛПНП (липопротеин низкой плотности). Известный как "плохой" холестерин, избыток ЛПНП может привести к образованию бляшек в артериях, повышая риск инфаркта и инсульта.

Для поддержания здорового уровня холестерина и избегания усложнений со здоровьем, врачи рекомендуют следующие доступные и простые диетические изменения:

Для борьбы с высоким уровнем ЛПНП следует заменить хлопья с высоким содержанием сахара на овсяные хлопья, которые являются богатым источником растворимой клетчатки. Доказано, что растворимая клетчатка снижает уровень ЛПНП. Ежедневное потребление 5-10 г растворимой клетчатки может способствовать снижению уровня холестерина ЛПНП. Порция овса или овсяных отрубей содержит около 3-4 г. Если дополнить ее бананом и несколькими миндальными орехами, то содержание клетчатки еще больше увеличится.

Овес не только полезен для здоровья сердца, но и может использоваться для профилактики рака и снижения веса. Несмотря на полезные свойства овса, его потребление и производство в мире остается недостаточным по сравнению с менее питательными зерновыми культурами.

Ранее Фокус писал о вакцине от холестерина, показавшей небывалый результат. Наука в будущем предоставит легкий способ вдвое снизить уровень холестерина, делая всего две инъекции в год, благодаря новой прорывной вакцине.

Также Фокус писал о пяти растениях, помогающих регулировать уровень холестерина. От набора специй до ближайшего сада — природа может найти то решение проблемы холестерина, которое мы так долго искали, утверждает врач.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.