Целебный и простой в приготовлении: ученые рассказали, почему куриный суп считают полезным

Куриный суп уже давно зарекомендовал себя как полезное и вкусное блюдо, которое легко приготовить, но мало кто знает, что данный суп появился еще на заре рассвета нашей цивилизации, а его лечебные свойства проверены временем.

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На протяжении всей истории человечества куриный суп использовался во всем мире как средство от болезней. Его популярность можно наблюдать во многих культурах. Его часто готовят с лапшой, хотя в разных странах он готовится по-разному. Но его популярности в качестве средства лечения есть весомые причины, пишет ScienceAlert.

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Еще в 60 г. н.э. куриный суп был рекомендован Педанием Диоскоридом, армейским хирургом Римской империи. Однако его происхождение уходит корнями в Древний Китай. Существует мнение, что куриный суп помогает при простуде и гриппе, но есть ли этому научные доказательства? Одни считают его простым успокаивающим плацебо, другие полагают, что в нем есть нечто большее.

Во вкусе куриного супа преобладает "умами" — одно из пяти первичных вкусовых ощущений. Этот уникальный вкус, который часто ассоциируется с мясным привкусом, также присутствует в таких продуктах, как сыр, грибы и соевый соус. Важным аспектом его потенциальной пользы для здоровья является способность стимулировать аппетит, что особенно важно, когда больные люди теряют желание есть из-за воспаления. Исследования показывают, что умами может повышать аппетит и улучшать усвоение белков.

Интересно, что куриный суп может уменьшать такие симптомы, как заложенность носа, благодаря снижению воспаления. Исследования показали, что он может снижать активность нейтрофилов — белых кровяных клеток, способствующих воспалению.

Важно также различать домашние и обработанные супы. Если домашний куриный суп, богатый белками из курицы и питательными веществами из овощей, полезен для здоровья, то многие консервированные варианты лишены этих питательных свойств. Кроме того, тепло и пар, исходящие от супа, могут способствовать очищению от густой слизи при респираторных заболеваниях. Некоторые исследования даже показывают, что куриный суп более эффективен в этом отношении, чем просто горячая вода. Такие ингредиенты, как перец, чеснок и бульон, входящие в состав супа, также играют роль в увлажнении и очищении слизи.

В заключение следует отметить, что хотя куриный суп и не является гарантированным средством от простуды и гриппа, последние научные открытия подчеркивают его потенциальные лечебные свойства. Для достижения максимального эффекта учеными рекомендуется готовить домашние супы, богатые разнообразными ингредиентами.

Ранее Фокус писал о том, что диета из супов может предотвратить опасное заболевание печени. Диета "супы и шейки" показывает многообещающие результаты в недавнем исследовании по лечению заболеваний печени, которые несут более серьезные последствия для здоровья.

Также Фокус писал о пользе кето-диеты в борьбе с мигренью. Облегчение от мигрени может наступить уже через пару приемов определенной пищи, согласно последним открытиям в области диетологии.

Важно! Эта статья основана на последних научных и медицинских исследованиях и не противоречит им. Текст носит исключительно информационный характер и не содержит медицинских советов. Для установления диагноза обязательно обратитесь к врачу.