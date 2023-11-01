Ученые создали инструмент для определения "нормальной" температуры: у каждого она своя

Ученые бросили вызов понятию об универсальной "нормальной" температуре, ведь, согласно их новому исследованию, она своя для каждого индивидуального человека.

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Недавно проведенное исследование поставило под сомнение давно устоявшееся мнение о существовании стандартной "идеальной" температуры тела. Исследование показало, что температура тела у разных людей на самом деле может существенно различаться, и она не фиксируется на каком-то конкретном значении, пишет Stanford Medicine.

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В XIX веке немецкий врач Карл Рейнхольд Август Вундерлих попытался определить стандартную температуру тела человека. Его работа основывалась на открытиях французских врачей, которые обнаружили, что воспаленные участки тела имеют повышенную температуру. Собрав данные о 25 000 пациентов с помощью термометра длиной 30 см, Вундерлих пришел к выводу, что средняя температура тела человека составляет 37 градусов Цельсия. Результаты исследования также показали, что температура тела колеблется в течение дня: утром она ниже, а пик наблюдается около 6 часов вечера. Примечательно, что были отмечены различия между температурой тела мужчин и женщин.

Однако более поздние исследования показали устойчивое снижение средней температуры тела. В исследовании, проведенном в 2017 году в Великобритании, средняя температура полости рта составила 36,6°С. Другое исследование показало снижение средней температуры тела в США примерно на 0,02 градуса Цельсия за каждое десятилетие с 1860 года.

Недавнее исследование Стэнфордского медицинского центра, в котором были проанализированы температурные показатели 618 306 пациентов в период с 2008 по 2017 год, выявило еще больше различий. Исследование показало, что на температуру тела может влиять множество факторов, таких как возраст, пол, рост, вес, а также время суток, в которое проводится измерение. Интересно, что у людей, страдающих диабетом 2-го типа, температура тела, как правило, ниже. С помощью устройства, основанного на алгоритмах, они классифицировали людей по их температурным показателям.

Исследование показало, что, хотя многие до сих пор считают стандартом температуру 37 градусов Цельсия, "нормальная" температура может колебаться от 36,3 до 36,8°C, в среднем составляя 36,6°C. Для того чтобы помочь людям понять свой уникальный диапазон температуры тела, исследователи разработали онлайн-инструмент. Команда признает, что такие факторы, как погода, менструальный цикл и физическая активность, также могут влиять на температурные показатели, и с оптимизмом смотрит на то, что персонализированные температурные показатели могут улучшить обслуживание пациентов за счет более точного выявления аномалий.

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