Не стоит упускать из вида. Ученые выяснили, что гигиена неочевидных мест крайне важна для нас

Проведя новое исследование, ученые выяснили, что такие места как область пупка, места за ушами и между пальцами ног требуют более тщательной гигиены, в противном случае там могут развиться опасные заболевания.

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Недавнее исследование, проведенное Институтом вычислительной биологии Университета Джорджа Вашингтона, подтвердило часто встречающееся "правило бабушки", касающееся тщательного мытья тела. Исследование было направлено на изучение распределения микробиома кожи, под которым понимаются микроорганизмы, обитающие на коже человека, пишет IFLScience.

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Исследовательская группа под руководством Кита Крэндалла, директора Института вычислительной биологии, изучила различия в микробных сообществах между часто моющимися участками кожи и часто игнорируемыми областями, такими как за ушами, пупком и между пальцами ног. Крэндалл вспомнил совет своей бабушки тщательно очищать такие неочевидные участки тела и предположил, что они могут иметь различный бактериальный состав из-за непостоянного мытья.

Для исследования 129 участников, включая аспирантов и студентов, предоставили образцы кожи с икр, предплечий, за ушами, между пальцами ног и в области пупка. Затем ученые сравнили микробное разнообразие между обычно очищаемыми и запущенными участками.

Полученные результаты подтвердили первоначальную гипотезу. На участках, которые моют чаще, микробиом был более богатым и разнообразным, что свидетельствует о более здоровой микробной среде. В исследовании отмечается, что "участки сухой кожи, такие как предплечья и икры, имеют отличительный микробный состав по сравнению с сальными (за ушами) и влажными участками (пупок и между пальцами ног)". Примечательно, что эти микробные различия были характерны для разных полов, возрастов и этнических групп. Исследование также показало, что устойчивость кожных бактерий может зависеть от региона и человека.

Крэндалл подчеркнул важность сбалансированного микробиома кожи. Нарушение микробного баланса может привести к таким заболеваниям кожи, как экзема или акне. Хотя связь между здоровьем микробиома и общим состоянием здоровья человека остается предметом дальнейшего изучения, данное исследование позволяет понять, что представляет собой здоровый микробиом кожи у взрослых и насколько важна тщательная гигена.

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