На кону наше будущее: ученые бьют тревогу по поводу устойчивых к антибиотикам детских болезней

В новом исследовании ученые выяснили, что существующие антибиотики становятся все менее эффективными, переступая границу в 50% эффективности при борьбе с бактериями, провоцирующими детские заболевания.

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Антибиотики, традиционно используемые для лечения распространенных детских инфекций, теряют свою эффективность из-за антибиотикорезистентности, говорится в недавно проведенном исследовании. Исследователи, в своей новой работе, подчеркивают актуальность обновления глобальных рекомендаций по применению антибиотиков и активизации разработки новых антибиотиков, предназначенных специально для детей младшего возраста, пишет Newsmax Health.

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Доктор Фиби Уильямс, ведущий научный сотрудник Института инфекционных заболеваний Сиднейского университета и автор исследования, отметила растущую проблему антибиотикорезистентности. Она подчеркнула, что ситуация обостряется быстрее, чем предполагалось, и указала на необходимость поиска инновационных решений для борьбы с ростом числа инфекций с множественной лекарственной устойчивостью. Особенно остро эта проблема стоит в таких регионах, как Юго-Восточная Азия, включая Индонезию и Филиппины, где многие дети погибают от инфекций, которые не поддаются лечению из-за резистентности.

Исследование показало, что эффективность многих антибиотиков, одобренных Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), при лечении основных детских инфекций, таких как пневмония, сепсис и менингит, составляет менее 50%. ВОЗ признала устойчивость к противомикробным препаратам одной из главных глобальных угроз здоровью. Тревожная статистика показывает, что из примерно 3 млн. новорожденных, ежегодно страдающих от сепсиса в мире, 570 тыс. умирают, часто из-за устойчивости к антибиотикам.

Кроме того, исследование показало, что антибиотики цефтриаксон и гентамицин в настоящее время эффективны в меньшем количестве случаев сепсиса и менингита как у новорожденных, так и у детей. В ходе исследования были проанализированы данные 86 исследований, в которых рассматривалось более 6 600 видов бактерий из 11 стран.

Доктор Уильямс выступает за увеличение финансирования исследований новых антибиотиков, предназначенных для лечения детей и младенцев. Она выразила озабоченность по поводу ограниченной доступности эффективных методов лечения для этой демографической группы населения. Уильямс изучает возможности применения старого антибиотика фосфомицина для борьбы с инфекциями с множественной лекарственной устойчивостью у детей. В сотрудничестве с Комитетом ВОЗ по оптимизации лекарственных средств для детей она также работает над обеспечением своевременного доступа к эффективным антибиотикам для детей.

Пол Тернер, старший автор исследования и директор Оксфордского медицинского исследовательского подразделения в Камбодже, подчеркнул важность регулярного обновления рекомендаций по лечению с учетом меняющейся ситуации с антибиотикорезистентностью. Он также подчеркнул необходимость качественных лабораторных данных для эффективного мониторинга этой глобальной проблемы.

Ранее Фокус писал о том, как неудавшийся антибиотик превратили в средство от сорняков. Ученые переработали неудачный антибиотик в мощное оружие против инвазивных сорняков, дав надежду фермерам, борющимся с растущей устойчивостью к гербицидам.

Также Фокус писал о том, что устойчивые к антибиотикам бактерии процветают в больницах. Проведя подробное исследование сточных вод в лечебных учреждениях, ученые выявили места, кишащие вредными бактериями. И что еще хуже – многие из них устойчивы к антибиотикам.

Важно! Эта статья основана на последних научных и медицинских исследованиях и не противоречит им. Текст носит исключительно информационный характер и не содержит медицинских советов. Для установления диагноза обязательно обратитесь к врачу.