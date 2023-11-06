Тяжелая жизнь меняет наш мозг: ученые рассказали, как это проявляется

Благодаря новому исследованию ученые смогли определить влияние неприятных и тяжелых жизненных ситуаций на работу областей нашего мозга и то, как она изменяется от стресса.

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Мы часто слышим фразу о том, что тяжелая жизнь оставляет отпечаток на людях. Зачастую это отражается в их взгляде и поведении, но ученые, похоже, нашли орган, страдающий от непростых жизненных ситуаций. В новом научном исследовании ученые представили доказательства изменения реактивности мозга в ответ на негативный жизненный опыт, пишет Medical News.

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Исследователи использовали многоуровневый анализ плотности ядра (МАПЯ) для анализа исследований функциональной магнитно-резонансной томографии (фМРТ) на основе задач, стремясь получить более точное представление о том, как негативные переживания влияют на работу мозга и потенциально повышают риск развития психических расстройств.

Мета-анализ включал всесторонний поиск в нескольких базах данных. Первоначальный набор из 2 016 рефератов был сужен с помощью специальных критериев отбора до 336 для детальной оценки. Для синтеза данных по исследованиям и оценки согласованности активаций мозга, связанных с неблагоприятными факторами, использовался МАПЯ.

В ходе исследования учеными были обобщены результаты 83 научных наблюдений, в которых приняли участие 5242 человека. Выяснилось, что у людей, столкнувшихся с неблагоприятными условиями, наблюдается повышенная активация правой миндалины и пониженная активность медиальной лобной извилины. Эти реакции были одинаковыми для различных задач и типов неблагоприятных условий, включая эмоциональную обработку и тормозной контроль, но не в задачах на память или обработку вознаграждения.

Кроме того, в ходе исследования было выявлено влияние различных типов неблагоприятных факторов на активность мозга. Если смешанные неблагоприятные факторы приводили к повышению активности в таких областях, как правая миндалина, то конкретные результаты для неблагоприятных факторов, связанных с депривацией, оказались неубедительными. Напротив, неблагоприятные обстоятельства, связанные с травмой, приводили к усилению активации двусторонней миндалины и снижению активности в средней лобной извилине и передней поясной коре.

Авторы также выявили связь между травмой, повышенной реакцией миндалины и психопатологическими состояниями, такими как ПТСР. У взрослых, столкнувшихся с неблагоприятными факторами, наблюдалась повышенная активация правой миндалины, что указывает на возможное нарушение способности префронтальной коры регулировать активность миндалины.

Таким образом, проведенный метаанализ свидетельствует о том, что серьезные неблагоприятные факторы могут перестраивать механизмы реагирования мозга, в частности миндалины и префронтальной коры, влияя на то, как человек психологически справляется с трудностями. Эти результаты подчеркивают важность дальнейших исследований для полного понимания долгосрочного влияния подобных ситуаций на работу мозга и возможного поиска новых методов лечения психологических болезней.

Ранее Фокус писал о различии депрессии у мужчин и женщин. Новое исследование ДНК провело четкие различия между мужской и женской депрессией и указывает на необходимость разных методов диагностики и лечения.

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