Лечебный привет из прошлого: ученые подтвердили эффективность традиционного китайского препарата

В ходе исследования ученые смогли выявить долгосрочную эффективность препарата в восстановлении после инфаркта, что может означать его включение в будущие методы лечения последствий заболевания.

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Недавнее исследование, проведенное Юго-Западным медицинским центром, показало, что Tongxinluo, традиционный китайский препарат, может уменьшить частоту развития тяжелых осложнений, таких как повторные инфаркты, инсульты и смерть после инфаркта миокарда с подъемом сегмента ST (STEMI) — одной из самых тяжелых форм инфаркта, вызванной обширной закупоркой коронарной артерии. По данным исследования, эффект от такого лечения может сохраняться до года, пишет New Atlas.

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Соавтор исследования Эрик Петерсон отметил важность изучения природных средств, несмотря на то, что в настоящее время нет понимания действующих веществ Tongxinluo и механизмов их действия. Препарат Tongxinluo, разрешенный в Китае с 1996 г. для лечения стенокардии и инсульта, состоит из различных растительных и животных экстрактов, в том числе женьшеня и даже скорпиона.

В крупномасштабном клиническом исследовании 3 777 пациентов из 124 центров Китая, перенесших в 2019-2020 гг. инфаркт миокарда (STEMI), после немедленного вмешательства с целью удаления тромба из коронарной артерии получали Tongxinluo или плацебо. Эти пациенты уже получали стандартное лечение аспирином и бета-блокаторами до этого, заявляют авторы.

В ходе исследования было отмечено примерно 30%-ное снижение числа основных неблагоприятных сердечных и цереброваскулярных осложнений в течение 30 дней в группе Tongxinluo, и эта тенденция сохранялась в течение года. Кроме того, среди этих пациентов было отмечено снижение риска сердечной смерти на 25% без каких-либо существенных побочных эффектов, связанных с применением Tongxinluo.

Учитывая эти многообещающие результаты, авторы считают необходимым продолжить исследования, чтобы определить конкретные элементы Tongxinluo, ответственные за его действие, и понять биологические механизмы, лежащие в его основе. Также, ученые подчеркнули необходимость проведения дополнительных исследований, прежде чем добиваться одобрения Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов, и распространять применение препарата на другие группы населения.

Ранее Фокус писал о том, как ученые впервые смогли восстановить сердечную мышцу с помощью стволовых клеток. Ученые сделали первый значительный шаг к тому, что может стать революционным методом лечения сердца, регенерируя поврежденные клетки и усиливая его функции.

Также Фокус писал о новых биомаркерах, с помощью которых врачи могут обнаружить повреждение мозга. Они даже могут сыграть роль в определении пациентов, нуждающихся в реабилитации после хирургического вмешательства для устранения неврологического дефицита.

Важно! Эта статья основана на последних научных и медицинских исследованиях и не противоречит им. Текст носит исключительно информационный характер и не содержит медицинских советов. Для установления диагноза обязательно обратитесь к врачу.