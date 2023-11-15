Мужчина первым в мире пережил пересадку лица и глаза: пациент чувствует себя хорошо

Выздоровление мужчины является невероятно важным этапом для всего научного и медицинского мира. Долгосрочная успешность операции позволит в будущем проводить подобные сложнейшие пересадки чаще.

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Междисциплинарная команда NYU Langone Health впервые в мире осуществила комбинированную пересадку целого глаза и части лица. Эта операция была проведена 46-летнему электрику Аарону Джеймсу, получившему тяжелые травмы в результате несчастного случая с электрическим током, включая потерю левого глаза, части лица и левой руки, сообщается на сайте NYU Langone.

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С этим судьбоносным событием Аарон столкнулся в июне 2021 года, работая в штате Арканзас. Он чудом выжил после удара током в 7200 вольт, но получил серьезные физические травмы. После первоначального лечения в Техасе Аарон был направлен в NYU Langone Health, где рассматривалась возможность пересадки лица. Доктора Эдуардо Родригес и Хелен Киммель, ключевые фигуры в области реконструктивной хирургии в NYU Langone, сыграли важную роль в его лечении.

Путь к трансплантации начался с того, что в феврале 2023 г. Аарон был внесен в базу данных Объединенной сети по совместному использованию органов (UNOS). Подходящий донор был найден в течение трех месяцев. Сложная операция под руководством доктора Родригеса, в которой приняли участие более 140 медицинских специалистов, состоялась 27 мая и длилась около 21 часа.

Эта новаторская операция столкнулась с многочисленными трудностями, в частности, с пересадкой целого глаза. Для их решения были использованы взрослые стволовые клетки из костного мозга донора, что позволило усилить регенерацию нервов и решить такие проблемы, как иммунное отторжение и восстановление кровотока в сетчатке.

Решающую роль в трансплантации сыграли передовые технологии, включая 3D-планирование хирургических операций и индивидуальные направляющие для резки. В ходе операции были пересажены левый глаз, орбитальные кости и различные элементы лица, что позволило обеспечить бесшовную интеграцию в существующую структуру лица Аарона.

После операции Аарон восстановился очень быстро, проведя в реанимации всего 17 дней. Он продолжил амбулаторную реабилитацию, направленную на физическую, трудовую и речевую терапию, и перенес еще несколько небольших операций для улучшения эстетических и функциональных характеристик.

Хотя в настоящее время Аарон не видит пересаженным глазом, он демонстрирует многообещающие признаки выздоровления, и медицинская команда с оптимизмом смотрит на будущие возможности восстановления зрения. Этот случай не только знаменует собой важную медицинскую веху, но и открывает новые возможности для лечения и исследований в области восстановления зрения и лица. Аарон, который сейчас вернулся в Арканзас вместе со своей семьей, выражает глубокую благодарность семье донора и команде врачей за эту судьбоносную процедуру.

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