Метаболомика в строю: ученые представили новый подход к изучению глаукомы

Коварное и таящееся заболевание уже много лет не поддается изучению исследователей, но новый метод, использующий совершенно другой подход, способен совершить прорыв в изучении болезни.

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Глаукома, являющаяся одной из ведущих причин потери зрения и слепоты, особенно часто поражает пожилых людей. Часто прогрессируя и не обнаруживая себя при наличии различных ранних признаков, таких как изменение внутриглазного давления или изменение зрительного нерва, она может привести к необратимым нарушениям зрения. Понимание развития заболевания имеет решающее значение, поскольку раннее выявление позволяет принять меры по замедлению или предотвращению потери зрения, пишет Newswise.

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Несмотря на то, что в отношении глаукомы выявлено более 120 генетических факторов, они объясняют лишь менее 10% случаев заболевания. В связи с этим ученые исследуют метаболические профили как потенциальные предикторы заболевания. Метаболиты — небольшие молекулы, образующиеся при расщеплении питательных веществ или побочных продуктов лекарственных препаратов, могут стать ключевым фактором для выявления людей, входящих в группу риска, до того, как произойдет потеря зрения.

Метаболиты уже используются в качестве биомаркеров при диагностике заболеваний и оценке риска. Распространенный тест — комплексная метаболическая панель крови — измеряет уровень метаболитов в крови. Ученые под руководством Луиса Паскуаля провели широкомасштабное исследование связи между метаболитами крови и глаукомой. Они проанализировали образцы крови, взятые у медицинских работников, и сравнили участников, у которых развилась глаукома, с теми, у кого ее не было.

Исследование выявило сильную корреляцию между глаукомой и некоторыми липидами, такими как триглицериды и диглицериды. Высокий уровень этих липидов чаще встречался у людей с развившейся глаукомой, особенно у подтипа, вызывающего раннюю потерю центрального зрения. Этот вывод был дополнительно подтвержден данными, полученными из Биобанка Великобритании.

Высокий уровень триглицеридов уже связан с такими заболеваниями, как болезни сердца и инсульт. Существуют методы лечения, позволяющие контролировать этот уровень, например, препараты статинов. Хотя их влияние на глаукому пока неясно, дальнейшие исследования могут показать их потенциал в лечении конкретных подтипов глаукомы.

Исследование Паскуаля вносит вклад в понимание взаимосвязи между здоровьем и метаболизмом. Аналогичные связи существуют для таких заболеваний, как рак почки, осложнения беременности, диабет 2-го типа и болезнь Альцгеймера. Общий фонд NIH предоставляет обширное хранилище данных по метаболомике — Metabolomics Workbench Metabolite Database, что помогает исследователям в этой области.

Эти данные подчеркивают важность профилактических мер. Людям, особенно входящим в группы риска или имеющим семейный анамнез глаукомы, рекомендуется регулярно проходить комплексные обследования глаз.

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