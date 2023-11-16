Болезнь, забравшая конечности: 42-летняя женщина лишилась рук и ног после гриппа

Коварная и, на первый взгляд, обыденная болезнь внезапно обросла осложнениями, в результате чего женщина оказалась в медикаментозной коме, а врачам пришлось принимать непростое решение, спасая ее жизнь.

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В штате Огайо 42-летняя Кристин Фокс перенесла тяжелое осложнение после гриппа, которое привело к ампутации всех ее конечностей. В марте 2020 г. Фокс заболела гриппом, который быстро перерос в опасный для жизни сепсис, вызвавший отказ органов и потребовавший удаления рук и ног для спасения жизни. Несмотря на вакцинацию, ее состояние быстро ухудшилось, и вскоре она оказалась в медикаментозной коме, пишет Fox News.

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После многочисленных операций и длительного процесса восстановления, включающего интенсивную физиотерапию, Фокс адаптировалась к новой жизни с помощью протезов, изготовленных по индивидуальному заказу. Ее стойкость была не только личной: она вернулась к работе в качестве помощника директора школы, где стала источником вдохновения как для учеников, так и для коллег, которые, по словам женщины, стали ее поддержкой в тяжелейший момент ее жизни. Ее опыт подчеркивает важность информирования и просвещения о рисках, связанных с гриппом и сепсисом — заболеваниями, которые ежегодно поражают миллионы людей в мире и могут привести к таким серьезным последствиям, как отказ органов и потеря конечностей.

Лиса изображена со своими лучшими друзьями, оказывающими ей поддержку на всем ее пути восстановления Фото: Kristin Fox

Путь Фокс, отмеченный как физическими, так и эмоциональными трудностями, подчеркивает непредсказуемость осложнений здоровья, вызванных такими распространенными заболеваниями, как грипп. Ее история — свидетельство человеческой стойкости и значимости общественной поддержки, о чем свидетельствуют сборы средств, организованные в ее родном городе для оплаты медицинских расходов и ремонта дома, а так же профессиональности врачей, сумевших в трудной ситуации сделать не простой выбор, спасший женщине жизнь. Ее страдания служат напоминанием о важности быстрого медицинского вмешательства и потенциальной серьезности вторичных инфекций после гриппа.

Ранее Фокус писал о плотоядных бактериях, убивших трех человек в двух штатах США. Один человек в штате Нью-Йорк и двое людей в штате Коннектикут недавно умерли от опасной бактериальной инфекции.

Также Фокус писал о первом зарегистрированном случае нападения грибка на человека в Индии. Смертельный для растений грибок три месяца медленно убивал грибника, пока последний не обратился за медицинской помощью.