Здоровое недоедание. Ученые заявили, что небольшое ограничение калорий укрепляет организм

Они подчеркнули, что даже при снижении мышечной массы, мышечная сила оставалась на том же уровне, что и до ограничения потребления калорий.

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Недавнее исследование Национального института старения (НИС) показало преимущества снижения потребления калорий всего на 12%. Такое скромное сокращение не только достижимо, но и может значительно улучшить состояние здоровья за счет повышения уровня энергии, омоложения мышц, уменьшения воспаления и ускорения метаболизма, пишет Nottinghamshire Live.

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Такой подход, известный как диета с ограничением калорийности, позволяет сохранить необходимые витамины и минералы и, как было показано, активизировать гены, связанные со здоровым старением.

Новое исследование расширяет результаты предыдущих исследований на животных и позволяет предположить аналогичные эффекты у людей. В исследовании принимали участие добровольцы, которые стремились сократить потребление калорий на 25% в течение двух лет, но добились снижения на 12%. Биопсия мышц бедра, взятая в начале исследования и во время последующих наблюдений через один и два года, показала, что даже такое незначительное сокращение может активизировать ключевые биологические пути здорового старения.

Доктор Луиджи Ферруччи, научный директор НИС и автор-корреспондент исследования, подчеркнул легкость и значительный эффект от снижения калорийности рациона на 12%. В предыдущих исследованиях отмечалось, что участники такой диеты теряли в среднем 20 кг в течение первого года и сохраняли эту потерю веса в течение второго года. Важно отметить, что мышечная сила оставалась неизменной, несмотря на снижение мышечной массы. Исследование также показало, что ограничение калорийности питания привело к уменьшению воспаления, повышению энергии, омоложению мышц и ускорению метаболизма. Доктор Ферруччи подчеркнул, что ограничение калорийности питания может предотвратить провоспалительное состояние, обычно развивающееся у пожилых людей, и тесно связал его с процессом старения.

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