Здорове недоїдання. Вчені заявили, що невелике обмеження калорій зміцнює організм

Вони підкреслили, що навіть за умови зниження м'язової маси, м'язова сила залишалася на тому ж рівні, що й до обмеження споживання калорій.

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Нещодавнє дослідження Національного інституту старіння (НІС) показало переваги зниження споживання калорій лише на 12%. Таке скромне скорочення не тільки досяжне, а й може значно поліпшити стан здоров'я завдяки підвищенню рівня енергії, омолодженню м'язів, зменшенню запалення і прискоренню метаболізму, пише Nottinghamshire Live.

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Такий підхід, відомий як дієта з обмеженням калорійності, дає змогу зберегти необхідні вітаміни та мінерали і, як було показано, активізувати гени, пов'язані зі здоровим старінням.

Нове дослідження розширює результати попередніх досліджень на тваринах і дає змогу припустити аналогічні ефекти у людей. У дослідженні брали участь добровольці, які прагнули скоротити споживання калорій на 25% протягом двох років, але домоглися зниження на 12%. Біопсія м'язів стегна, взята на початку дослідження і під час наступних спостережень через один і два роки, показала, що навіть таке незначне скорочення може активізувати ключові біологічні шляхи здорового старіння.

Доктор Луїджі Ферруччі, науковий директор НІС і автор-кореспондент дослідження, наголосив на легкості та значному ефекті від зниження калорійності раціону на 12%. У попередніх дослідженнях зазначалося, що учасники такої дієти втрачали в середньому 20 кг упродовж першого року і зберігали цю втрату ваги протягом другого року. Важливо відзначити, що м'язова сила залишалася незмінною, незважаючи на зниження м'язової маси. Дослідження також показало, що обмеження калорійності харчування призвело до зменшення запалення, підвищення енергії, омолодження м'язів і прискорення метаболізму. Доктор Ферруччі наголосив, що обмеження калорійності харчування може запобігти прозапальному стану, який зазвичай розвивається у літніх людей, і тісно пов'язав його з процесом старіння.

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