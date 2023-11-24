Проклятие кельтов: ученые рассказали о таинственном генетическом заболевании

Хотя данная болезнь не особо освещается в общественности и считается довольно редкой, ученые утверждают, что в некоторых странах до 10% людей могут быть подвержены ей.

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Недавнее исследование, проведенное благотворительной организацией Haemochromatosis UK, показало, что каждый десятый житель одной лишь Северной Ирландии может быть подвержен риску генетического гемохроматоза, также называемого "проклятием кельтов" — заболевания, о котором широкая общественность практически ничего не знает. Это генетическое заболевание может привести к токсическому накоплению железа в организме, что при отсутствии лечения может вызвать такие серьезные проблемы со здоровьем, как заболевания печени, рак, болезни сердца, диабет и психические расстройства, пишет ITVX.

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Гемохроматоз — это генетическое заболевание, при котором организм поглощает избыточное количество железа из пищи. Избыток железа откладывается в различных органах, в частности в печени, сердце и поджелудочной железе, что приводит к таким потенциально серьезным заболеваниям, как болезни печени, сердца и диабет. На ранних стадиях гемохроматоз часто протекает бессимптомно, поэтому его обычно выявляют с помощью анализа крови. Если диагноз поставлен на ранней стадии, его можно эффективно лечить путем регулярного удаления крови (флеботомии), что позволяет снизить уровень железа в организме и предотвратить или минимизировать повреждение органов.

Для борьбы с недостаточной осведомленностью о проблеме Haemochromatosis UK инициировала в этом месяце комплексную информационную кампанию, которую самостоятельно профинансировала и провела компания Genesis Advertising совместно с различными информационными партнерами. Примечательно, что кампания не получила никакого государственного финансирования. Кампания включает в себя рекламу на телевидении, в прессе, на радио, в цифровом формате, а также рекламные щиты по всей Северной Ирландии. Компания Hagan Homes, занимающаяся строительством домов, также внесла свой вклад, предложив финансовую поддержку в виде субсидирования наборов для генетического тестирования.

Лечение генетического гемохроматоза несложно и заключается в регулярной сдаче крови. Эта донорская кровь может помочь и другим людям, страдающим различными заболеваниями. Шон Маккегни, 56-летний житель США, которому диагноз был поставлен в 2022 г., поделился своим опытом борьбы с этим заболеванием, ставшим скорее неудобством, чем чем-то резко изменившим его жизнь. Мужчина находится в начале пути, но выразил надежду на успех своего лечения. Маккегни высказался в поддержку благотворительной кампании и программы скрининга.

Кампания также поддерживается почтовой программой скрининга на дому в Северной Ирландии, осуществляемой организацией Haemochromatosis UK. Жители страны могут заказать субсидированный набор для проверки здоровья через Интернет. Результаты обследования вместе с рекомендациями будут отправлены жителям и их лечащим врачам в течение двух недель после возвращения набора.

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