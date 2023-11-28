Ужасающе низкий уровень: ученые исследовали частоту мытья рук на рабочих местах

Новое исследование, касающееся в первую очередь офисных рабочих мест, показало, что многие люди либо пренебрегают важной гигиеной рук, либо соблюдают ее недостаточно часто.

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Недавнее исследование, проведенное компанией Cleanology, известной лондонской компанией по коммерческой уборке, показало, что многие офисные работники не соблюдают правила мытья рук. Целью исследования было выявить стандарты гигиены на рабочих местах. В результате выяснилось, что значительная часть офисных сотрудников не соблюдает рекомендованные правила мытья рук, пишет The Hippocratic Post.

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По итогам исследования, стало известно, что примерно 13% офисных работников признались, что моют руки только после посещения туалета. Еще 3% вовсе редко моют руки, считая это излишним. Эта статистика вызывает тревогу, особенно если учесть общее количество работников офисных компаний в мире.

Эксперты в области здравоохранения рекомендуют мыть руки от 6 до 10 раз в день, чтобы эффективно бороться с бактериями и вирусами. Однако, согласно исследованию, 39% офисных работников моют руки всего 3-5 раз в день. Отсутствие надлежащей гигиены рук особенно актуально в офисах с общим доступом, в том числе в офисах с "горячими столами". Горячие столы — это система организации рабочего места, при которой несколько сотрудников используют одно физическое рабочее место в разные периоды времени, а не выделяют отдельный стол для каждого сотрудника. Такие предметы общего пользования, как дверные ручки, столы, стулья и столовые приборы, могут стать рассадниками микробов.

В ходе исследования были определены возрастные группы и отрасли, в которых плохо моют руки. Лица в возрасте 45-54 лет, за которыми следуют люди в возрасте 35-44 лет, были отмечены за недостаточное мытье рук. Что касается отраслей, то сектор недвижимости и индустрия компьютерного программного обеспечения были отмечены за несоблюдение гигиены рук.

Исследование подчеркивает важность регулярного мытья рук, особенно в мире, пережившем пандемию. Это не только влияет на личное здоровье, но и играет решающую роль в поддержании чистоты, продуктивности и здоровой атмосферы в офисе. Полученные результаты призывают к повышению осведомленности и улучшению практики гигиены рук на работе.

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