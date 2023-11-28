Жахливо низький рівень: учені дослідили частоту миття рук на робочих місцях

Нове дослідження, що стосується насамперед офісних робочих місць, показало, що багато людей або нехтують важливою гігієною рук, або дотримуються її недостатньо часто.

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Нещодавнє дослідження, проведене компанією Cleanology, відомою лондонською компанією з комерційного прибирання, показало, що багато офісних працівників не дотримуються правил миття рук. Метою дослідження було виявити стандарти гігієни на робочих місцях. У результаті з'ясувалося, що значна частина офісних співробітників не дотримується рекомендованих правил миття рук, пише The Hippocratic Post.

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За підсумками дослідження, стало відомо, що приблизно 13% офісних працівників зізналися, що миють руки тільки після відвідування туалету. Ще 3% зовсім рідко миють руки, вважаючи це зайвим. Ця статистика викликає тривогу, особливо якщо врахувати загальну кількість працівників офісних компаній у світі.

Експерти в галузі охорони здоров'я рекомендують мити руки від 6 до 10 разів на день, щоб ефективно боротися з бактеріями і вірусами. Однак, згідно з дослідженням, 39% офісних працівників миють руки лише 3-5 разів на день. Відсутність належної гігієни рук особливо актуальна в офісах із загальним доступом, зокрема в офісах із "гарячими столами". Гарячі столи — це система організації робочого місця, за якої кілька співробітників використовують одне фізичне робоче місце в різні періоди часу, а не виділяють окремий стіл для кожного співробітника. Такі предмети загального користування, як дверні ручки, столи, стільці та столові прилади, можуть стати розсадниками мікробів.

Під час дослідження було визначено вікові групи та галузі, в яких погано миють руки. Особи у віці 45-54 років, за якими йдуть люди у віці 35-44 років, були відзначені за недостатнє миття рук. Що стосується галузей, то сектор нерухомості та індустрія комп'ютерного програмного забезпечення були відзначені за недотримання гігієни рук.

Дослідження підкреслює важливість регулярного миття рук, особливо у світі, що пережив пандемію. Це не тільки впливає на особисте здоров'я, а й відіграє вирішальну роль у підтримці чистоти, продуктивності та здорової атмосфери в офісі. Отримані результати закликають до підвищення обізнаності та поліпшення практики гігієни рук на роботі.

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Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.