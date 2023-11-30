Экстренная проверка. Создан простой и эффективный способ диагностики сотрясения мозга

Новое устройство, разработанное учеными, способно с легкостью диагностировать возможное сотрясение сразу после его получения, просканировав глаз пострадавшего человека.

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Исследователи из Бирмингемского университета разработали революционное неинвазивное устройство для быстрой диагностики сотрясения мозга. Этот портативный прибор, использующий безопасный лазер, направленный в глаз, обнаруживает биомаркеры повреждения тканей мозга, обеспечивая критически важную диагностику на месте вскоре после травмы головы, пишет New Atlas.

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Эта разработка жизненно важна в спорте и других видах деятельности с повышенным риском, где сотрясения мозга — одна из форм травматического повреждения мозга (ТПМ) — встречаются часто, но зачастую их трудно диагностировать сразу из-за малозаметных ранних симптомов.

Устройство, получившее название EyeD, использует рамановскую спектроскопию, точный аналитический метод, для выявления специфических белков и липидов, указывающих на повреждение мозга. Прибор был протестирован на "фантомном глазе" и свином глазу и показал многообещающие результаты в дифференциации здоровых и пораженных ТБИ тканей. Примечательно, что EyeD совместим со смартфоном, что повышает удобство его использования и потенциал для широкого применения. Интеграция с алгоритмом искусственного интеллекта SKiNET также ускоряет и упрощает процесс диагностики.

Концепт механизма работы нового устройства EyeD Фото: University of Birmingham

Потенциальное влияние EyeD очень велико. Он может изменить методы оценки травм головы медицинскими работниками, особенно в экстренных ситуациях и в спорте. Простота использования в сочетании с быстрой и точной диагностикой делает его потенциальным игровым инструментом в лечении ТБИ. Следующие шаги включают в себя дальнейшие исследования для оценки его эффективности в клинических условиях и интеграции в текущие медицинские протоколы.

Ранее Фокус писал о том, что черепно-мозговые травмы в любом возрасте могут изменить процессы в нашем мозге. После легкого сотрясения части мозга могут стать очень связанными и это способствует более длительным проявлениям симптомов болезни.

Также Фокус писал о том, что искусственный интеллект помог восстановить память человека после повреждения мозга. Новый метод лечения, включающий стимуляцию мозга для улучшения функций памяти с помощью искусственного интеллекта, показывает впечатляющие результаты.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.