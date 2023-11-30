Важность меры. Высокий уровень "хорошего холестерина" связали с развитием деменции

Новое исследование ученых показало, что даже "хороший холестерин" в избытке способен наносить вред нашему организму и в итоге, приводить к таким заболеваниям, как деменция.

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Недавнее исследование, проведенное под руководством Университета Монаша, выявило удивительную связь между высоким уровнем так называемого "хорошего холестерина" (ЛПВП) и повышенным риском развития деменции у пожилых людей. Исследование, одно из крупнейших в своем роде, было посвящено в основном здоровым людям старше 70 лет, пишет Medical News.

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Основные результаты показывают, что пожилые люди, особенно в возрасте 75 лет и старше, с очень высоким уровнем ЛПВП (более 80 мг/дл или 2,07 ммоль/л) подвергались значительно более высокому риску развития деменции. Этот риск увеличился на 27% для всех участников с таким повышенным уровнем и еще больше — на 42% — для людей в возрасте 75 лет и старше по сравнению с людьми с оптимальным уровнем ЛПВП.

Интересно, что исследование показало, что такие высокие уровни ЛПВП не связаны с диетическими факторами, а могут указывать на нарушение обмена веществ. Оптимальный уровень ЛПВП для здоровья сердца обычно составляет от 40 до 60 мг/дл для мужчин и от 50 до 60 мг/дл для женщин.

Из 18 668 участников исследования 2 709 вошли в него с очень высоким уровнем ЛПВП. Среди них было отмечено 38 случаев деменции у участников моложе 75 лет и 101 случай у тех, кому было 75 лет и больше.

Доктор Монира Хуссейн, ведущий автор исследования и старший научный сотрудник Университета Монаш, подчеркнула необходимость дальнейших исследований, чтобы понять, почему очень высокий уровень холестерина ЛПВП может влиять на риск развития деменции. Она считает, что эти результаты могут изменить наше понимание механизмов деменции, и подчеркивает важность учета очень высокого уровня ЛПВП в будущих моделях прогнозирования риска деменции.

Ранее Фокус писал о том, что ученые научились генерировать новые нейроны в мозге с помощью стволовых клеток. Обнаружив важность клеточного метаболизма в нейрогенезе, исследователи смогли увеличить количество нейронов в мозге взрослых и пожилых мышей.

Также Фокус писал о том, что ученые обнаружили в нашем мозге математические нейроны. В исследованиях ученых принимали участие девять добровольцев. Благодаря изученному материалу удалось прийти к выводу — в мозгу человека существуют нейроны, активирующиеся во время определенных математических операций.

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