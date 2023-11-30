Сахарные кости. Ученые узнали, что диабет повышает риск развития остеопороза

Ученые выяснили, что диабет сам по себе и в связке с ожирением значительно повышает риск развития опасной болезни, поражающей кости и делающей их хрупкими. Они призвали к разработке новых стратегий лечения.

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Исследователи из Первой дочерней больницы Аньхойского медицинского университета сделали важное открытие, касающееся здоровья костей у людей с диабетом. Их исследование, посвященное связи между диабетом и остеопорозом, показало, что значительное число людей с заболеванием также страдают от остеопороза — состояния, которое ослабляет кости и повышает риск переломов, пишет Knowridge.

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Среди 11 603 человек с диабетом 2 типа у 27,67 % учеными был обнаружен остеопороз. Их исследование выявило возрастные тенденции, обнаружив более низкую распространенность остеопороза (19,17 %) среди людей в возрасте 60 лет и моложе, в отличие от более высокого показателя (29,61 %) среди пожилых пациентов с диабетом.

У женщин с диабетом наблюдалась более высокая склонность к развитию остеопороза. В исследовании подчеркивается, что у людей, страдающих одновременно диабетом и ожирением, вероятность развития остеопороза выше (32,02 %) по сравнению с теми, кто страдает только диабетом (28,36 %). Выводы научной работы были сделаны на основе анализа 21 высококачественного исследования, дополненного тремя исследованиями среднего качества.

Полученные результаты подчеркивают необходимость комплексного управления здоровьем костей у людей с диабетом. Это включает в себя регулярный мониторинг и стратегии по укреплению костей, направленные на решение двойной проблемы — контроля уровня сахара и остеопороза. Медицинским работникам ученые рекомендуют разрабатывать планы лечения с учетом уникальных потребностей каждого пациента, обеспечивая целостный подход к его общему здоровью и благополучию.

Ранее Фокус писал о том, что ключ к излечению диабета может иметь внеземное происхождение. В поисках методов борьбы с диабетом второго типа, наука обратила свой взор за пределы нашей планеты и, возможно, отыскала там необычное и действенное средство от болезни.

Также Фокус писал о том, какие болезни способствуют будущему развитию диабета. Проведя масштабное исследование, ученые выяснили, что некоторые болезни и сопутствующие им воспалительные процессы могут значительно повысить риск развития диабета.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.