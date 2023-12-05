Сок популярного овоща снимает воспаление: ученые сделали неожиданное открытие

Согласно новым исследованиям, популярный овощ способен не просто улучшить зрение, но и с легкостью сбалансировать воспалительную реакцию нашего организма.

Related video

В недавнем датском исследовании ученые изучили интересный вопрос о том, может ли употребление морковного сока изменить реакцию нашего организма на воспаление. Все мы знаем, что морковь полезна для здоровья, но в данном исследовании изучались некоторые специфические соединения, содержащиеся в ней, — фалькаринол и фалькариндиол, и их потенциальное влияние на нашу иммунную систему, пишет Medical News.

У Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и увлекательные новости из мира науки!

Воспаление — это большая проблема. Оно связано с такими серьезными заболеваниями, как диабет, рак и болезни сердца. Морковь, богатая этими уникальными соединениями, в ходе предыдущих исследований показала впечатляющие преимущества для здоровья, включая снижение воспаления. Но как именно они работают на людях? Именно это и попытались выяснить исследователи.

Четырнадцать здоровых людей добровольно приняли участие в этом исследовании. Перед началом эксперимента они в течение 48 часов не принимали противовоспалительные препараты и не ели морковь. Затем они пили сок, приготовленный из особого сорта моркови. Их кровь проверяли до и через час после употребления сока. Некоторые образцы крови также подвергались воздействию вещества, которое обычно вызывает воспаление (липополисахарид, или ЛПС), чтобы посмотреть, как морковный сок может изменить эту реакцию.

Вот тут-то исследование и становится интересным. В целом, употребление морковного сока не привело к значительным изменениям в крови… за исключением одного: повысился уровень белка под названием IL-15. Но когда их кровь подверглась воздействию ЛПС, произошло нечто удивительное. После употребления морковного сока их организм вырабатывал разные уровни нескольких белков, связанных с воспалением, как тех, которые усиливают воспаление, так и тех, которые его успокаивают.

Морковь известна высоким содержанием бета-каротина, который организм преобразует в витамин А Фото: DALL-E/Valentyn Surnin

Похоже, что морковный сок может оказывать своего рода "балансирующее" воздействие на нашу иммунную систему. Он может помочь нашему организму лучше справляться с воспалением, которое является ключевым фактором многих заболеваний. Исследование также указывает на сложную роль определенных белков в иммунном ответе, проливая свет на то, как морковный сок может быть полезен.

Однако исследование проводилось вне живого организма, поэтому оно не дает полной картины. Чтобы понять это свойство морковного сока лучше, необходимы дополнительные исследования, особенно клинические испытания на людях.

Поэтому, не стоит делать поспешных выводов, но это исследование дает представление о том, как такой простой продукт, как морковный сок, может влиять на наше здоровье, в частности на борьбу с воспалением.

Ранее Фокус писал о потенциальной смертельной опасности грейпфрутового сока. Исследователи обнаружили доказательства того, что фреш из этого тропического фрукта может оказаться крайне опасным.

Также Фокус писал о том, как употребление картофельного сока может помочь в борьбе с раком. Ученые из Познани обнаружили, что переваривание картофельного сока может помочь при воспалении кишечника и даже в борьбе с онкологическим заболеванием.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.