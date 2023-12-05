Сік популярного овоча знімає запалення: вчені зробили несподіване відкриття

Згідно з новими дослідженнями, популярний овоч здатний не просто поліпшити зір, а й з легкістю збалансувати запальну реакцію нашого організму.

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У недавньому данському дослідженні вчені вивчили цікаве питання про те, чи може вживання морквяного соку змінити реакцію нашого організму на запалення. Усі ми знаємо, що морква корисна для здоров'я, але в даному дослідженні вивчали деякі специфічні сполуки, що містяться в ній, — фалькаринол і фалькариндіол, і їхній потенційний вплив на нашу імунну систему, пише Medical News.

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Запалення — це велика проблема. Воно пов'язане з такими серйозними захворюваннями, як діабет, рак і хвороби серця. Морква, багата цими унікальними сполуками, під час попередніх досліджень показала вражаючі переваги для здоров'я, включно зі зниженням запалення. Але як саме вони працюють на людях? Саме це і спробували з'ясувати дослідники.

Чотирнадцять здорових людей добровільно взяли участь у цьому дослідженні. Перед початком експерименту вони протягом 48 годин не приймали протизапальні препарати і не їли моркву. Потім вони пили сік, приготований з особливого сорту моркви. Їхню кров перевіряли до і через годину після вживання соку. Деякі зразки крові також піддавалися впливу речовини, яка зазвичай викликає запалення (ліпополісахарид, або ЛПС), щоб подивитися, як морквяний сік може змінити цю реакцію.

Ось тут-то дослідження і стає цікавим. Загалом, вживання морквяного соку не призвело до значних змін у крові... за винятком одного: підвищився рівень білка під назвою IL-15. Але коли їхня кров зазнала впливу ЛПС, сталося щось дивовижне. Після вживання морквяного соку їхній організм виробляв різні рівні кількох білків, пов'язаних із запаленням, як тих, що посилюють запалення, так і тих, що його заспокоюють.

Морква відома високим вмістом бета-каротину, який організм перетворює на вітамін А. Фото: DALL-E/Valentyn Surnin

Схоже, що морквяний сік може чинити свого роду "балансувальний" вплив на нашу імунну систему. Він може допомогти нашому організму краще справлятися із запаленням, яке є ключовим фактором багатьох захворювань. Дослідження також вказує на складну роль певних білків в імунній відповіді, проливаючи світло на те, як морквяний сік може бути корисним.

Однак дослідження проводилося поза живим організмом, тому воно не дає повної картини. Щоб зрозуміти цю властивість морквяного соку краще, необхідні додаткові дослідження, особливо клінічні випробування на людях.

Тож, не варто робити поспішних висновків, але це дослідження дає уявлення про те, як такий простий продукт, як морквяний сік, може впливати на наше здоров'я, зокрема на боротьбу із запаленням.

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Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.