"Наркотики Франкенштейна": по миру распространяется новое смертельно опасное вещество

Проблема наркотиков, стоящая остро во всех уголках мира, только что приобрела еще большие масштабы, ведь на улицы городов начало просачиваться опасное вещество, вызывающее сильное привыкание.

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За последние шесть месяцев участился ужасающий всплеск смертей, связанных с наркотиками, причем 54 смертельных случая были связаны с новой угрозой, известной как нитазены. Эти синтетические наркотики, которые, как предполагается, импортируются преступными организациями из восточных стран, сеют хаос во многих сообществах. О тревожной ситуации, ее разрушительных последствиях и настоятельной необходимости принятия мер пишет The Sun.

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Нитазены — это искусственные вещества, созданные для имитации действия опиоидов, таких как героин. Их сила настолько велика, что они получили зловещее прозвище "наркотики Франкенштейна". Эти смертельно опасные вещества часто смешивают с другими наркотиками, включая кокаин и лекарства от тревоги, такие как ксанакс, создавая смертельный и легко доступный коктейль. Особую тревогу вызывает то, что люди могут неосознанно употреблять нитазены, которые могут быть в 300 раз сильнее героина, и фентанила, печально известного убийцы в США.

Впервые о нитазенах узнали в Великобритании в 2021 году, когда у 18-летнего подростка случилась передозировка без летального исхода. С тех пор эти наркотики стремительно набирают популярность, становясь новой угрозой на улицах. Ситуация стала настолько плачевной, что теперь министры призывают классифицировать нитазены как наркотики класса А, поставив их в одну категорию с кокаином, экстази и героином.

Летом этого года произошел всплеск смертей, связанных с нитазенами. Потрясающе, но 54 человека в одной лишь Англии и 9 в Шотландии на момент смерти имели в своем организме этот наркотик. Уэст-Мидлендс принял на себя основную тяжесть этого кризиса, на его долю пришелся 31 % всех зарегистрированных смертей, причем 16 смертельных случаев произошли только в Бирмингеме. За ним следуют Восточная Англия и Шотландия, где с 1 июня по 7 декабря было зарегистрировано по девять смертей. Юго-Восточная Англия и Юго-Запад сообщили о шести и пяти случаях соответственно, Йоркшир и Хамбер — о трех, Ист-Мидлендс и Лондон — о двух, а Северо-Запад — об одном смертельном случае. К счастью, в Северной Ирландии, Уэльсе и на северо-востоке Англии не было зарегистрировано ни одного случая смерти. Однако стоит отметить, что истинное число случаев может быть гораздо выше, так как еще 40 случаев ожидают дальнейшего тестирования, согласно данным Национального агентства по борьбе с преступностью (НАБП).

В 2021 году около 275 миллионов человек во всем мире хотя бы раз употребляли наркотики, что составляет примерно 5,6% населения планеты в возрасте 15-64 лет Фото: DALL-E/Valentyn Surnin

Эми, женщина, поделившаяся своим горьким опытом с миром, рассказала об ужасающей силе нитазенов. Она сравнила свое первое знакомство с этими наркотиками с приемом героина, подчеркнув тем самым их вызывающую зависимость природу. Дилеры в Бирмингеме продавали героин с нитазенами, ошибочно обозначенными как фентанил. За последние месяцы Эми трагически потеряла четырех друзей из-за этих наркотиков, что подчеркивает неотложность борьбы с этим кризисом.

Темная история нитазенов началась еще в 1950-х годах, когда они были разработаны в качестве альтернативного болеутоляющего средства. Однако их сильнодействующие свойства и привыкание не позволили им получить разрешение на медицинское применение. Эти препараты выпускаются в различных формах, включая порошок, таблетки и жидкости, что делает их удобными для инъекций, глотания или нюхания. Нитазены вызывают ощущения облегчения боли, эйфории, расслабления и сонливости, но могут также приводить к неприятным побочным эффектам, таким как потливость, зуд и тошнота.

НАБП считает, что нитазены производят нелегальные лаборатории в восточных странах, которые часто попадают в Великобританию через почтовую систему. Организованные банды часто смешивают нитазены с героином, создавая опасную смесь, которая продается на улицах, подпитывая этот продолжающийся кризис общественного здравоохранения.

Распространение нитазенов, "наркотиков Франкенштейна", принесло Великобритании неисчислимые страдания: за последние шесть месяцев погибло более полусотни людей, и еще сотни жизней могли быть сломаны этим веществом. Сила и смертоносность этих препаратов требуют немедленного внимания и принятия мер. Правительственные чиновники призывают к ужесточению классификации, надеясь ограничить их доступность и спасти жизни людей. Разрушительное воздействие нитазенов на отдельных людей, семьи и сообщества подчеркивает настоятельную необходимость повышения осведомленности и вмешательства перед лицом этой смертельной эпидемии.

Ранее Фокус писал о том, что новый зомби-наркотик уже унес первую жизнь за пределами США. Наркотик уже пробирается в сторону Европы, имея на своем счету уже одну унесенную жизнь на пути к новому региону.

Также Фокус писал о том, что Австралия одобрила использование наркотиков для борьбы с депрессией и ПТСР. Страна совершила исторический шаг в лечении психических заболеваний, разрешая использование МДМА и псилоцибина в медицинских учреждениях, хотя долгосрочные последствия этого будут известны не скоро.

Важно! Эта статья основана на последних научных и медицинских исследованиях и не противоречит им. Текст носит исключительно информационный характер и не содержит медицинских советов. Для установления диагноза обязательно обратитесь к врачу.