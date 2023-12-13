Бактериальная катастрофа: беспорядочное применение антибиотиков породило глобальную угрозу

Применение антибиотиков при малейших заболеваниях, порой даже не связанных с их назначением, привело к мутациям бактерий, которые больше не подвергаются лечению.

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Во второй половине 2023 года в Китае разразился тревожный кризис здравоохранения. Вспышка микоплазмы пневмонии, обычно являющейся легкой легочной инфекцией, поразила миллионы детей. Эта ситуация, напоминающая пандемию COVID-19, вызвала опасения по поводу новой болезни. Однако реальную тревогу, как отмечали врачи, вызывало появление "супербактерий" — бактерий, ставших устойчивыми к антибиотикам, пишет Bloomberg.

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Опыт Рейчел Кьяо придает этому кризису человеческое лицо. Ее маленькая дочь заболела во время этой вспышки. Несмотря на прием антибиотиков, ее состояние ухудшилось — пугающий сценарий, который становится все более распространенным. Эта история — пример многих других в Китае, где антибиотики не справлялись с инфекцией, что приводило к тяжелым случаям пневмонии.

Но эта проблема существует не только в Китае. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) давно предупреждает, что чрезмерное использование антибиотиков приводит к тому, что бактерии становятся менее восприимчивыми к этим препаратам, и эта проблема называется "антибиотикорезистентностью". Это глобальная проблема, и ВОЗ называет ее "тихой эпидемией".

В Китае почти 80 % случаев заболевания микоплазмой пневмонии устойчивы к распространенным антибиотикам, в то время как в других регионах, таких как Европа и Америка, этот показатель составляет менее 10 %. Злоупотребление антибиотиками, даже при незначительных инфекциях, способствовало такому высокому уровню устойчивости.

Чрезмерное и неправильное использование антибиотиков имеет серьезные последствия. Это не только затягивает болезни, но и повышает риск широкомасштабных вспышек. Устойчивость к антибиотикам стала причиной смерти миллионов людей по всему миру и может привести к огромным экономическим потерям в будущем.

Многие люди ошибочно полагают, что антибиотики эффективны против простуды, которая вызывается вирусами, а не бактериями. Такое неправильное использование способствует растущей проблеме резистентности. В Китае распространено внутривенное введение антибиотиков детям, даже при незначительных заболеваниях. Такая практика, хотя и преследует благие цели, не всегда является необходимой и может усугубить проблему.

Ситуация в Китае служит поучительным примером. Усилия по просвещению населения и сокращению злоупотребления антибиотиками крайне важны. Если не принять меры, мы рискуем оказаться в будущем, когда даже незначительные инфекции станут не поддаваться лечению.

Этот кризис подчеркивает необходимость глобальной осведомленности и принятия мер по борьбе с устойчивостью к антибиотикам. Это напоминание о важности ответственного использования антибиотиков, чтобы они оставались эффективными для будущих поколений.

Ранее Фокус писал о том, как неудавшийся антибиотик превратили в средство от сорняков. Ученые переработали неудачный антибиотик в мощное оружие против инвазивных сорняков, дав надежду фермерам, борющимся с растущей устойчивостью к гербицидам.

Также Фокус писал о том, что устойчивые к антибиотикам бактерии процветают в больницах. Проведя подробное исследование сточных вод в лечебных учреждениях, ученые выявили места, кишащие вредными бактериями. И что еще хуже – многие из них устойчивы к антибиотикам.

Важно! Эта статья основана на последних научных и медицинских исследованиях и не противоречит им. Текст носит исключительно информационный характер и не содержит медицинских советов. Для установления диагноза обязательно обратитесь к врачу.