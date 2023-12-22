Очеловечивающие гаджеты: ученые рассказали об эффективности "говорящих" кнопок для собак

Последнее время кнопки, с помощью которых собаки могут общаться с людьми голосовыми командами набирают все большую популярность, но ученые заявляют, что этот процесс воспринимается собаками совсем иначе.

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В мире ухода за домашними животными растет интерес к средствам, которые призваны улучшить общение между собаками и их хозяевами. Среди них — "говорящие" кнопки, устройства, позволяющие собакам "говорить" слова, записанные их хозяевами. В том насколько эффективны эти гаджеты попытались разобраться эксперты, пишет ScienceAlert.

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Говорящие кнопки — это разновидность аугментативной и альтернативной коммуникации, концепция которой заимствована из человеческих приложений, где люди используют устройства для невербального общения. Принцип действия прост: такие слова, как "лакомство" или "на улицу", записываются и воспроизводятся при нажатии на кнопку. Идея заключается в том, что собаки могут научиться ассоциировать эти звуки с их значением и использовать их для общения.

Процесс обучения собак использованию этих кнопок похож на другие виды дрессировки собак, например, на обучение их команде "сидеть". Этот метод, известный как оперантное обусловливание, предполагает вознаграждение собаки за выполнение желаемого поведения, что повышает вероятность его повторения. Эта концепция была популяризирована Кристиной Хунгер, логопедом, которая утверждала, что научила свою собаку внушительному набору слов и фраз.

Однако способность собак понимать и использовать человеческий язык в сложных ситуациях является спорной. Хотя собаки могут научиться выполнять последовательность действий, это не означает, что они понимают эти действия так же, как люди. Распространенная ошибка в интерпретации поведения животных может быть связана с их острым чувством улавливать сигналы языка тела человека. Ярким примером может служить история Умного Ганса, лошади, которая, как считалось, выполняла математические расчеты. На самом деле Ганс реагировал на тонкие сигналы своего дрессировщика, а не решал математические задачи.

Тем, кто рассматривает возможность приобретения говорящих кнопок, важно сопоставить потенциальные преимущества с рисками Фото: Unsplash

Федерико Россано из Лаборатории сравнительного познания Калифорнийского университета в Сан-Диего в настоящее время изучает эффективность говорящих кнопок в рамках крупномасштабного проекта. Это исследование очень важно, поскольку оно обещает предоставить эмпирические данные, а не полагаться только на анекдотические свидетельства владельцев домашних животных.

При интерпретации поведения собаки или ее реакции на эти кнопки необходимо избегать антропоморфизма или неверного приписывания ей человеческих эмоций и когнитивных способностей. Неправильное понимание может привести к неадекватным реакциям владельцев, например, к наказанию за поведение, которое собаки не связывают с последствиями.

Тем, кто рассматривает возможность приобретения говорящих кнопок, важно сопоставить потенциальные преимущества с рисками и ограничениями. Хотя эти устройства не причинят вреда вашему питомцу, они также могут не обеспечить того уровня общения, на который вы рассчитываете. Напротив, если сосредоточиться на проверенных временем методах дрессировки и взаимодействия, можно создать полноценную связь с собакой, не прибегая к помощи сложных гаджетов.

В заключение следует сказать, что идея о том, что собаки используют говорящие кнопки для общения, очень увлекательна, однако современные данные свидетельствуют о том, что в действительности все гораздо сложнее. Удивительная способность собак к общению с людьми не обязательно требует использования высокотехнологичных приспособлений. Наиболее эффективное общение между собакой и ее хозяином часто сводится к времени, терпению и взаимопониманию.

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Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на здоровье вашего питомца. Если он испытывает проблемы, обратитесь к специалисту.