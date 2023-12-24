9 самых эффективных методов прожить долго: чем запомнился 2023 в изучении старения

В 2023 году ученые совершили множество открытий в области плавного старения, тем самым предоставив нам различные стратегии достижения долголетия, но среди них выделяются 9 основных открытий.

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По мере того как наука проводит исследования о старении, становится ясно, что выбор образа жизни играет решающую роль в том, как именно мы стареем. От продуктов питания до привычек, которые мы культивируем — каждое решение формирует наш путь в последние годы жизни и ее продолжительность. Среди множества исследований ученые выделяют следующие наиболее значимые выводы, сделанных в этом году:

Здоровый образ жизни способствует ее продолжительности. В одном из исследований подчеркивается сила восьми жизненных привычек, включая физические упражнения, сбалансированное питание и позитивные социальные связи. Принятие этих привычек к среднему возрасту значительно увеличивает продолжительность жизни. Социальная активность — это ключ к долголетию. Оказалось, что участие в дискуссиях, волонтерство и вступление в клубы повышают удовлетворенность жизнью и помогают пожилым людям лучше адаптироваться к трудностям старения. Силовые тренировки важны в любом возрасте. Исследования показали значительную пользу силовых тренировок для людей старше 85 лет, которые улучшают мышечную массу, силу и физическую работоспособность. Сексуальное здоровье укрепляет функции мозга. Положительный сексуальный опыт у пожилых людей был связан с улучшением когнитивных функций, что подчеркивает более широкие преимущества интимной близости. Умственная концентрация укрепляется с возрастом. Пожилые люди могут меньше отвлекаться на негативные мысли, чем молодые, что приводит к лучшей производительности при выполнении когнитивных задач. Влияние собственного жилья на старение. Учеными было обнаружено, что владение домом связано с более медленным биологическим старением по сравнению с арендой, что указывает на связь между стабильностью жилья и здоровьем. Гидратация стимулирует продолжительность жизни. Правильная гидратация связана с меньшим количеством хронических заболеваний и более продолжительной жизнью. Простые рекомендации могут помочь обеспечить достаточное ежедневное потребление воды. Сокращение калорий замедляет старение. Сокращение калорий замедляет процесс старения, что можно сравнить с эффектом от отказа от курения. Диета укрепляет здоровье мозга. Средиземноморская диета, особенно богатая листовой зеленью, может снизить риск развития болезни Альцгеймера, а употребление оливкового масла вместо насыщенных жиров может уменьшить риск развития деменции.

С каждым годом все больше людей преодолевают возрастной порог, позволяющий им считаться долгожителями Фото: Unsplash

Хотя поиски идеальной формулы здорового старения еще продолжаются, эксперты сходятся во мнении в нескольких ее аспектах и рекомендуют следующие привычки для достижения долголетия:

Разумное питание. Делайте акцент на свежих продуктах, не содержащих пестицидов, и сводите к минимуму обработанные продукты.

Делайте акцент на свежих продуктах, не содержащих пестицидов, и сводите к минимуму обработанные продукты. Физическая активность. Включите в ежедневный распорядок дня регулярные физические упражнения и растяжку для поддержания физического здоровья.

Включите в ежедневный распорядок дня регулярные физические упражнения и растяжку для поддержания физического здоровья. Психическое здоровье и сон. Обеспечьте достаточный сон и регулярно посещайте медосмотры.

Обеспечьте достаточный сон и регулярно посещайте медосмотры. Целенаправленная жизнь. Культивируйте в себе сильное чувство цели для поддержания психического и эмоционального благополучия.

В целом, результаты многих исследований 2023 года в области старения дают практические рекомендации по продлению жизни и улучшению ее качества. Хотя путь каждого человека может быть разным, общая идея ясна: сочетание здоровых привычек, умственной активности и благоприятного социального окружения закладывает основу для энергичного и здорового процесса старения.

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