Практика, расколовшая научный мир: насколько простукивание эффективно по мнению врачей

Техника простукивания уже давно набирает популярность из-за доступности и своей простоты. Однако пока одни заявляют, что она действительно помогает им прийти в себя, другие открыто называют ее лженаукой.

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Простукивание, также известное как техника эмоциональной свободы (EFT), — это альтернативная терапия, которая заключается в простукивании определенных точек на теле, таких как голова и лицо, с одновременным произнесением аффирмаций. Сторонники простукивания считают, что оно помогает регулировать эмоции, посылая электрические сигналы в мозг, тем самым успокаивая организм. Однако не все люди придерживаются такого мнения и есть многие эксперты, не считающие ее чем-то более, чем плацебо, пишет The Age.

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Простукивание часто используется для борьбы с тревогой, стрессом и другими эмоциональными проблемами, и многие отмечают немедленное облегчение после ее применения. Университет Бонда, ведущий институт в области изучения простукивания, пропагандирует его использование при различных психологических и физических состояниях, включая посттравматическое стрессовое расстройство, депрессию, хроническую боль и даже зависимость от курения. В настоящее время исследователи университета изучают, может ли простукивание также улучшить зрение, и обучают студентов-психологов энергетической психологии в рамках специализированного микро-кредитного курса.

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Однако эта альтернативная терапия встретила значительный скептицизм со стороны более широкого научного сообщества. Критики утверждают, что принципы, лежащие в основе простукивания, не имеют научного обоснования, особенно понятие энергетических путей или "меридианов", которые, как утверждают практикующие, стимулируются при помощи простукивания. Гэри Баккер, клинический психолог из Университета Тасмании, назвал терапию "псевдонаучной", отвергнув лежащие в ее основе принципы простукивания как не подкрепленные обычными научными представлениями. Эти концепции часто отвергаются как псевдонаука основными медицинскими специалистами.

Исследования простукивания подвергались тщательному анализу из-за отсутствия строгих контрольных экспертиз, и некоторые эксперты утверждали, что любые предполагаемые преимущества могут быть отнесены к эффекту плацебо, а не к самой терапии. Университет Бонда защищает свои исследования, заявляя, что многие ныне признанные методы лечения, такие как когнитивно-поведенческая терапия, сталкивались с подобным сопротивлением на ранних стадиях.

Сторонники простукивания указывают на систематические обзоры, свидетельствующие о том, что эта практика может помочь облегчить симптомы тревоги, депрессии и посттравматического стрессового расстройства. Они считают, что простукивание стимулирует акупрессурные точки, которые могут влиять на работу мозга и эмоциональное состояние. Несмотря на разногласия, простукивание продолжает набирать обороты в качестве инструмента самопомощи. Доступность и низкая стоимость техники делают ее привлекательной для людей, ищущих альтернативные методы борьбы со стрессом и эмоциональными проблемами.

Однако органы здравоохранения, такие как Национальная система страхования по инвалидности (NDIS), недавно сократили финансирование энергетических методов лечения, включая простукивание, из-за опасений по поводу их научной легитимности. Хотя сторонники простукивания сохраняют оптимизм по поводу его потенциальных преимуществ, его признание в основном секторе здравоохранения остается неопределенным. Для того чтобы определить, сможет ли простукивание перейти из области альтернативной медицины в общепринятую терапевтическую практику, потребуются более обширные исследования, считают многие ученые.

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