Практика, що розколола науковий світ: наскільки простукування ефективне на думку лікарів

Техніка простукування вже давно набирає популярності через доступність і свою простоту. Однак поки одні заявляють, що вона справді допомагає їм прийти до тями, інші відкрито називають її лженаукою.

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Простукування, також відоме як техніка емоційної свободи (EFT), — це альтернативна терапія, що полягає у простукуванні певних точок на тілі, таких як голова та обличчя, з одночасним проголошенням афірмацій. Прихильники простукування вважають, що воно допомагає регулювати емоції, посилаючи електричні сигнали в мозок, тим самим заспокоюючи організм. Однак не всі люди дотримуються такої думки і є багато експертів, які не вважають її чимось більшим, ніж плацебо, пише The Age.

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Простукування часто використовується для боротьби з тривогою, стресом та іншими емоційними проблемами, і багато хто відзначає негайне полегшення після його застосування. Університет Бонда, провідний інститут у галузі вивчення простукування, пропагує його використання за різних психологічних і фізичних станів, включно з посттравматичним стресовим розладом, депресією, хронічним болем і навіть залежністю від куріння. Наразі дослідники університету вивчають, чи може простукування також поліпшити зір, і навчають студентів-психологів енергетичної психології в рамках спеціалізованого мікро-кредитного курсу.

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Однак ця альтернативна терапія зустріла значний скептицизм з боку ширшої наукової спільноти. Критики стверджують, що принципи, які лежать в основі простукування, не мають наукового обґрунтування, особливо поняття енергетичних шляхів або "меридіанів", які, як стверджують практикуючі, стимулюються за допомогою простукування. Гері Баккер, клінічний психолог з Університету Тасманії, назвав терапію "псевдонауковою", відкинувши принципи простукування, які лежать в її основі, як такі, що не підкріплені звичайними науковими уявленнями. Ці концепції часто відкидаються як псевдонаука основними медичними фахівцями.

Дослідження простукування піддавалися ретельному аналізу через відсутність суворих контрольних експертиз, і деякі експерти стверджували, що будь-які передбачувані переваги можуть бути віднесені до ефекту плацебо, а не до самої терапії. Університет Бонда захищає свої дослідження, заявляючи, що багато нині визнаних методів лікування, як-от когнітивно-поведінкова терапія, стикалися з подібним опором на ранніх стадіях.

Прихильники простукування вказують на систематичні огляди, які свідчать про те, що ця практика може допомогти полегшити симптоми тривоги, депресії та посттравматичного стресового розладу. Вони вважають, що простукування стимулює акупресурні точки, які можуть впливати на роботу мозку та емоційний стан. Незважаючи на розбіжності, простукування продовжує набирати обертів як інструмент самодопомоги. Доступність і низька вартість техніки роблять її привабливою для людей, які шукають альтернативні методи боротьби зі стресом і емоційними проблемами.

Однак органи охорони здоров'я, такі як Національна система страхування з інвалідності (NDIS), нещодавно скоротили фінансування енергетичних методів лікування, включно з простукуванням, через побоювання щодо їхньої наукової легітимності. Хоча прихильники простукування зберігають оптимізм з приводу його потенційних переваг, його визнання в основному секторі охорони здоров'я залишається невизначеним. Для того щоб визначити, чи зможе простукування перейти зі сфери альтернативної медицини в загальноприйняту терапевтичну практику, будуть потрібні більш великі дослідження, вважають багато вчених.

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