9 найефективніших методів прожити довго: чим запам'ятався 2023 рік у вивченні старіння

У 2023 році вчені зробили безліч відкриттів у сфері плавного старіння, тим самим надавши нам різні стратегії досягнення довголіття, але серед них виділяються 9 основних відкриттів.

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У міру того як наука проводить дослідження про старіння, стає зрозуміло, що вибір способу життя відіграє вирішальну роль у тому, як саме ми старіємо. Від продуктів харчування до звичок, які ми культивуємо — кожне рішення формує наш шлях в останні роки життя та його тривалість. Серед безлічі досліджень вчені виокремлюють такі найбільш значущі висновки, зроблені цього року:

Здоровий спосіб життя сприяє його тривалості. В одному з досліджень підкреслюється сила восьми життєвих звичок, включно з фізичними вправами, збалансованим харчуванням і позитивними соціальними зв'язками. Прийняття цих звичок до середнього віку значно збільшує тривалість життя. Соціальна активність — це ключ до довголіття. Виявилося, що участь у дискусіях, волонтерство та вступ до клубів підвищують задоволеність життям і допомагають літнім людям краще адаптуватися до труднощів старіння. Силові тренування важливі в будь-якому віці. Дослідження показали значну користь силових тренувань для людей старше 85 років, які покращують м'язову масу, силу і фізичну працездатність. Сексуальне здоров'я зміцнює функції мозку. Позитивний сексуальний досвід у літніх людей був пов'язаний з поліпшенням когнітивних функцій, що підкреслює більш широкі переваги інтимної близькості. Розумова концентрація зміцнюється з віком. Люди похилого віку можуть менше відволікатися на негативні думки, ніж молоді, що призводить до кращої продуктивності при виконанні когнітивних завдань. Вплив власного житла на старіння. Вченими було виявлено, що володіння будинком пов'язане з більш повільним біологічним старінням порівняно з орендою, що вказує на зв'язок між стабільністю житла і здоров'ям. Гідратація стимулює тривалість життя. Правильна гідратація пов'язана з меншою кількістю хронічних захворювань і тривалішим життям. Прості рекомендації можуть допомогти забезпечити достатнє щоденне споживання води. Скорочення калорій уповільнює старіння. Скорочення калорій уповільнює процес старіння, що можна порівняти з ефектом від відмови від куріння. Дієта зміцнює здоров'я мозку. Середземноморська дієта, особливо багата листовою зеленню, може знизити ризик розвитку хвороби Альцгеймера, а вживання оливкової олії замість насичених жирів може зменшити ризик розвитку деменції.

З кожним роком дедалі більше людей долає віковий поріг, що дає змогу вважатися довгожителями Фото: Unsplash

Хоча пошуки ідеальної формули здорового старіння ще тривають, експерти сходяться на думці в кількох її аспектах і рекомендують такі звички для досягнення довголіття:

Розумне харчування. Робіть акцент на свіжих продуктах, що не містять пестицидів, і зводьте до мінімуму оброблені продукти.

Робіть акцент на свіжих продуктах, що не містять пестицидів, і зводьте до мінімуму оброблені продукти. Фізична активність. Включіть у щоденний розпорядок дня регулярні фізичні вправи та розтяжку для підтримки фізичного здоров'я.

Включіть у щоденний розпорядок дня регулярні фізичні вправи та розтяжку для підтримки фізичного здоров'я. Психічне здоров'я та сон. Забезпечте достатній сон і регулярно відвідуйте медогляди.

Забезпечте достатній сон і регулярно відвідуйте медогляди. Цілеспрямоване життя. Культивуйте в собі сильне почуття мети для підтримання психічного та емоційного благополуччя.

Загалом, результати багатьох досліджень 2023 року в галузі старіння дають практичні рекомендації щодо продовження життя і поліпшення його якості. Хоча шлях кожної людини може бути різним, загальна ідея зрозуміла: поєднання здорових звичок, розумової активності та сприятливого соціального оточення закладає основу для енергійного і здорового процесу старіння.

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