Урізали калорії не жертвуючи смаком. Вчені запропонували ароматні альтернативи шкідливій їжі

Дослідники нещодавно розкрили секрет збереження смаку при скороченні шкідливих для здоров'я інгредієнтів.

Усім нам знайома ця проблема: найсмачніші страви, як правило, містять не найкорисніші для нас інгредієнти. Однак нове цікаве дослідження, проведене в штаті Пенсільванія, дає змогу припустити, що існує спосіб скоротити кількість шкідливих речовин без шкоди для смаку, пише New Atlas.

Дослідники, які займаються розробкою стратегій боротьби з серцево-судинними захворюваннями, спробували створити більш здорові версії десяти класичних страв. Їхнє завдання полягало в скороченні кількості шкідливих інгредієнтів, таких як насичені жири, натрій і цукор, і при цьому зберегти смакові рецептори.

Крістіна Петерсен, доцент Пенсільванського державного університету, підкреслює важливість цього дослідження. Вона зазначає: "Щоб стимулювати здорове харчування, їжа має бути апетитною. Це завдання дозволило нам випробувати різні варіанти популярних страв".

Для експериментів дослідники приготували три варіанти таких страв, як м'ясний рулет, тістечка і піца:

Старий добрий оригінальний рецепт (ОР), що містить усі ті інгредієнти, які ми так любимо, залишився незмінним. Покращена версія (ПВ) оригіналу зазнала серйозних змін, у результаті чого позбулася безлічі шкідливих компонентів. Версія з поліпшеним смаком і вмістом поживних речовин (УВСПВ) — по суті була копією УВ, але з додаванням різних трав і спецій.

Для наочності: у страві з курки з вершковим соусом в оригінальному варіанті використовували велику кількість вершкового масла, солі та незбираного молока. В УВ ці інгредієнти замінили рослинною олією, знежиреним молоком і нежирним випареним молоком з меншою кількістю солі. Ну а версія УВСПВ обзавелася комбінацією, в якій інгредієнти УВ поєднуються з ароматною сумішшю цибулевого порошку, часникового порошку, насіння гірчиці тощо.

Страви УВСПВ, на подив, стали хітом серед учасників дослідження, обійшовши оригінал. Для багатьох страв версія УВСПВ виявилася кращою, ніж ОР, або принаймні була оцінена так само. Лише три страви — піца, макарони з сиром і пиріг з куркою, не змогли перевершити свої оригінальні варіанти.

Однак варто згадати про потенційний конфлікт інтересів. Дослідження фінансувалося виробником спецій. Проте воно пройшло ретельну експертну оцінку і має бути опубліковане в шанованому журналі Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics, де вже доступна попередня його версія.

Таким чином, дане дослідження дає надію тим, хто прагне до більш здорової і водночас ароматної та смачної їжі. Петерсен вважає, що подібні зміни можуть мати значний вплив на харчову промисловість і бажання людей харчуватися з пріоритетом користі для здоров'я. Вона уявляє собі майбутнє, в якому покупні продукти будуть доповнюватися травами і спеціями, що дасть кожному можливість насолоджуватися поживною і смачною їжею і при цьому знайти щось для себе. Для всіх гурманів це може стати переломним моментом. Здорова їжа необов'язково має бути несмачною. Схоже, що для зміни ситуації достатньо дрібки розмарину та каєнського перцю.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.