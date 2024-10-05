Сім'я і здоров'я тріщать по швах: учені пояснили, у чому небезпека невдалого шлюбу

Підтримка здорових сімейних стосунків є непростим завданням, у якому мають брати участь обидва партнери. Небезпека ж невдалого шлюбу не закінчується на перспективі розлучення, а непомітно переходить на здоров'я і може призвести до фатальних наслідків.

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Нещасливий шлюб — це не просто емоційний тягар обох партнерів, він може серйозно вплинути не тільки на наше психічне, а й на фізичне здоров'я. Коли конфлікти тривають, а образи зростають, хронічний стрес може призвести до серйозних проблем зі здоров'ям. Вчені та психологи виділили три найнебезпечніші моменти турбулентного шлюбу, на які варто звертати увагу, щоб не пожертвувати своїм здоров'ям у майбутньому, пише Forbes.

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Дослідження підтверджують це, вказуючи на різні довгострокові наслідки невдалих шлюбів. Одне з них, проведене 2021 року й опубліковане в журналі Journal of Clinical Medicine, засвідчило, що чоловіки, які перебувають у нещасливому шлюбі, мають на 94% вищий ризик інсульту й на 21% вищу ймовірність смерті від будь-яких причин, порівнюючи з їхніми щасливішими колегами. Ці дослідження, що охоплюють три десятиліття, підкреслюють, що низька задоволеність шлюбом може поступово підірвати фізичне здоров'я, а наслідки проявляються в хронічних захворюваннях, як-от гіпертонія і серцево-судинні захворювання.

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Крім того, гормони стресу, що виділяються під час постійного напруження в шлюбі, з часом можуть завдати шкоди серцево-судинній системі. Психічне здоров'я також наражається на ризик. Розі Шроут, доцент Університету Пердью, зазначає, що повторювані невирішені конфлікти, особливо ті, що характеризуються ворожістю або зухвалою поведінкою, можуть мати серйозні наслідки для здоров'я обох партнерів. Це підтверджує і дослідження, проведене в Пенсільванському державному університеті, згідно з яким люди, які перебувають у шлюбі низької якості, мають нижчу самооцінку і гірший загальний стан здоров'я, ніж ті, хто перебуває у щасливих союзах.

Крім того, у чоловіків, які перебувають у неблагополучних шлюбах, когнітивні здібності знижуються швидше, ніж у їхніх однолітків, як показало дослідження Мічиганського державного університету, проведене 2021 року. Згубний вплив нещасливих шлюбів поширюється не тільки на психіку, а й на процеси фізичного відновлення. У дослідженні 2023 року, опублікованому в журналі Psychoneuroendocrinology, йдеться про те, що негативні моделі спілкування, як-от невирішені суперечки, можуть сповільнювати загоєння ран і посилювати запалення в організмі. Таке запалення підвищує ризик зараження і уповільнює відновлення після хвороби, причому жінки страждають від цих наслідків більше, ніж чоловіки.

Подібний стрес також може порушити здоров'я кишківника, що призводить до запалення і потенційно збільшує ризик ожиріння і серцево-судинних захворювань. Тривалі подружні розбіжності можуть призвести до нездорової поведінки, включно з неправильним харчуванням, відсутністю фізичних вправ і порушеним сном, що ще більше послаблює імунну систему. Стрес від невдалого шлюбу вчені порівнюють із ризиком для здоров'я від куріння або вживання алкоголю, намагаючись передати, наскільки згубним він може бути.

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Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.