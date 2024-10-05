Семья и здоровье трещат по швам: ученые объяснили, в чем опасность неудачного брака

Поддержание здоровых семейных отношений является непростой задачей, в которой должны участвовать оба партнера. Опасность же неудачного брака не заканчивается на перспективе развода, а незаметно переходит на здоровье и может привести к фатальным последствиям.

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Несчастливый брак — это не простое эмоциональное бремя обоих партнеров, он может серьезно повлиять не только на наше психическое, но и на физическое здоровье. Когда конфликты продолжаются, а обиды растут, хронический стресс может привести к серьезным проблемам со здоровьем. Ученые и психологи выделили три самых опасных момента турбулентного брака, на которые стоит обращать внимание, чтобы не пожертвовать своим здоровьем в будущем, пишет Forbes.

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Исследования подтверждают это, указывая на различные долгосрочные последствия неудачных браков. Одно из них, проведенное в 2021 году и опубликованное в журнале Journal of Clinical Medicine, показало, что у мужчин, состоящих в несчастливом браке, на 94% выше риск инсульта и на 21% выше вероятность смерти от любых причин по сравнению с их более счастливыми коллегами. Эти исследования, охватывающие три десятилетия, подчеркивают, что низкая удовлетворенность браком может постепенно подорвать физическое здоровье, а последствия проявляются в хронических заболеваниях, таких как гипертония и сердечно-сосудистые заболевания.

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Кроме того, гормоны стресса, выделяемые во время постоянного напряжения в браке, со временем могут нанести вред сердечно-сосудистой системе. Психическое здоровье также подвергается риску. Рози Шроут, доцент Университета Пердью, отмечает, что повторяющиеся неразрешенные конфликты, особенно те, которые характеризуются враждебностью или вызывающим поведением, могут иметь серьезные последствия для здоровья обоих партнеров. Это подтверждает и исследование, проведенное в Пенсильванском государственном университете, согласно которому люди, состоящие в браке низкого качества, имеют более низкую самооценку и худшее общее состояние здоровья, чем те, кто состоит в счастливых союзах.

Кроме того, у мужчин, состоящих в неблагополучных браках, когнитивные способности снижаются быстрее, чем у их сверстников, как показало исследование Мичиганского государственного университета, проведенное в 2021 году. Пагубное влияние несчастливых браков распространяется не только на психику, но и на процессы физического восстановления. В исследовании 2023 года, опубликованном в журнале Psychoneuroendocrinology, говорится о том, что негативные модели общения, такие как неразрешенные споры, могут замедлять заживление ран и усиливать воспаление в организме. Такое воспаление повышает риск заражения и замедляет восстановление после болезни, причем женщины страдают от этих последствий больше, чем мужчины.

Подобный стресс также может нарушить здоровье кишечника, что приводит к воспалению и потенциально увеличивает риск ожирения и сердечно-сосудистых заболеваний. Длительные супружеские разногласия могут привести к нездоровому поведению, включая неправильное питание, отсутствие физических упражнений и нарушенный сон, что еще больше ослабляет иммунную систему. Стресс от неудачного брака ученые сравнивают с риском для здоровья от курения или употребления алкоголя, пытаясь передать, насколько пагубным он может быть.

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Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.