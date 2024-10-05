Звуки, меняющие нашу жизнь: когда музыка помогает и вредит человеку

Некоторые люди привыкли выполнять те или иные дела только в сопровождении любимой музыки. Хотя в некоторых ситуациях она действительно может помочь, ученые предупреждают, что она также несет в себе скрытый вред нашему здоровью.

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Музыка является неотъемлемой частью повседневной жизни, сопровождая нас в различных ситуациях, например, во время поездок на работу, общественных мероприятий или отдыха. Помимо эмоционального и социального воздействия, музыка также связана с когнитивными преимуществами, такими как улучшение концентрации внимания и мотивации, особенно во время учебы или работы. Однако она способна навредить нам в некоторых ситуациях, причем вред этот может быть и физическим, пишет The Conversation.

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По словам клинического доцента аудиологии, Джиллиан Хубертц, музыка может улучшить концентрацию внимания, хотя эффект может варьироваться в зависимости от индивидуальных предпочтений и типа поставленной задачи. Влияние музыки во время работы или учебы зависит от нескольких факторов, включая характер деятельности и тип музыки.

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Инструментальные и знакомые мелодии, как правило, меньше мешают выполнению заданий, требующих понимания прочитанного или вербальной памяти, чем лирическая или незнакомая музыка. Исследования показывают, что тихая и быстрая музыка может положительно влиять на обучение, в то время как громкая или медленная музыка может отвлекать. Однако сложность задачи также имеет значение — более сложные виды деятельности часто требуют тишины, поскольку музыка может мешать.

Прослушивание же музыки на высокой громкости представляет опасность не только с точки зрения отвлечения внимания. Длительное воздействие громких звуков через наушники, динамики или вкладыши может привести к шумовой потере слуха — заболеванию, которым страдают около 17% одних лишь американцев в возрасте от 12 до 19 лет. Повреждения часто необратимы, поскольку высокие уровни децибел могут разрушить нежные волосковые клетки во внутреннем ухе, отвечающие за слух. Хотя потеря слуха может быть вызвана единичным громким событием, чаще всего она является результатом совокупного воздействия в течение долгого времени.

Риск повреждения слуха определяется тремя основными факторами: громкостью, продолжительностью воздействия и близостью к источнику звука. Уровень звука измеряется в децибелах (дБ), и воздействие звуков выше 70 дБ может начать причинять вред. Повседневный шум, например городской транспорт, в среднем составляет 80 дБ, но более интенсивные звуки, такие как концерты (120 дБ) или фейерверки (140 дБ), значительно опаснее. Всемирная организация здравоохранения рекомендует ограничить воздействие 75 дБ до 40 часов в неделю, а 89 дБ — до 90 минут.

Чтобы защитить слух при прослушивании музыки, эксперты рекомендуют несколько стратегий. Контроль уровня громкости с помощью приложений-шумомеров, использование шумоподавляющих наушников и ограничение времени прослушивания громкой музыки — все это эффективные способы избежать чрезмерного воздействия звука на наш слух. Кроме того, использование средств защиты ушей на громких мероприятиях, таких как концерты или спортивные матчи, может также снизить его. Приняв эти меры безопасности, любители музыки смогут продолжать наслаждаться любимыми мелодиями, сводя к минимуму вероятность долгосрочного повреждения слуха, заявляет Хубертц.

И наконец, важно понимать, что, хотя музыка может способствовать выполнению определенных задач, важно знать, когда ее все же следует выключить ради продуктивности. Для более сложных видов когнитивной деятельности лучшим спутником может стать тишина, как бы нам не хотелось делать любую работу под свой любимый трек на повторе.

Ранее Фокус писал о том, что наше тело меняется под действием музыки. Исследователи подтвердили, что люди буквально физически ощущают прослушиваемые аккорды.

Напомним, музыкальные психологи открыли формулу самых счастливых песен в мире. Исследователи обнаружили, что эти треки имеют обычную структуру, но приправлены непредсказуемыми элементами.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.