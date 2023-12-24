Хищники древней Америки: с какими существами столкнулись прибывшие туда люди

Древний мир был наполнен опасностями, встречающимися на каждом шагу, но для людей, вступивших на дикие изолированные земли Америки открывался ящик Пандоры.

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В доисторическом мире климат был значительно теплее, а уровень углекислого газа намного выше, чем сегодня. Такая среда была благоприятной для буйной растительной жизни и приводила к повышению уровня кислорода. Соответственно, животные в этот период стали гораздо крупнее своих современных собратьев. Хищники и их добыча, включая шерстистого мамонта и различных гигантских рептилий, процветали, особенно в Северной и Южной Америке. Этот регион, изолированный от остального мира, стал уникальным резервуаром для этих крупных видов, пишет Express.

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Когда люди добрались до Америки, они столкнулись с целым рядом огромных существ, открыв для себя новый сложный и опасный мир для выживания. Вопрос о том, кто первым заселил Америку, является предметом споров и исследований. Одной из спорных теорий является солютрейская гипотеза, предполагающая, что первые люди, достигшие Америки, были выходцами из солютрейской культуры в доисторической Европе. Сторонники этой теории указывают на найденные в Северной Америке характерные орудия труда, похожие на те, которыми пользовались солютрейцы, утверждая, что они были предшественниками широко распространенной впоследствии технологии Кловис.

Согласно этой гипотезе, доисторические европейцы путешествовали на лодках вдоль ледяных паков Северной Атлантики примерно 21-17 тысяч лет назад и в конце концов высадились на территории, которая сейчас находится в районе Чесапикского залива. По прибытии они в первую очередь занялись изготовлением необходимых инструментов и оружия для выживания в совершенно чужой стране, где доминировали огромные доисторические млекопитающие, не похожие на тех, с которыми они сталкивались в Европе ледникового периода.

Короткомордый медведь был свирепым хищником древнего мира и встреча с ним была смертельно опасной Фото: DALL-E/Valentyn Surnin

Возможно, их встречали громогласные стада мамонтов, их массивные бивни и шерстяной покров свидетельствовали о нетронутой природе этого нового мира. Отправляясь дальше, первые люди должны были пробираться через густые леса и широкие равнины, всегда опасаясь колоссальных хищников, скрывающихся в тени. Внезапный шорох в подлеске мог свидетельствовать о появлении огромного короткомордого медведя, одного из самых крупных и страшных хищников того времени. Каждый день становился для них испытанием на смелость и изобретательность: они учились сосуществовать с этими великолепными, но пугающими существами в местах, которые были столь же прекрасны, сколь и опасны.

Эта теория, хотя и интригует и подтверждается некоторыми археологическими находками, остается спорной и не находит широкого признания среди ученых. Критики ссылаются на отсутствие конкретных доказательств и трудности такого путешествия через ледяную Атлантику. Однако гипотеза солютрейцев и ее освещение в популярных СМИ, таких как документальный фильм Смитсоновского канала "Ледяной мост: Невозможное путешествие", отражают наше постоянное стремление понять историю человечества и невероятные путешествия, которые совершали наши предки. По мере продолжения исследований эти теории либо находят поддержку, либо опровергаются новыми находками, что отражает динамичный и постоянно развивающийся характер научного поиска.

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