Оживление мертвого мозга и инопланетные моря: лучшие фотографии National Geographic 2023
Наш мир полон удивительных и редких явлений, которые стремятся запечатлеть тысячи фотографов по всему миру, лучшие снимки которых недавно опубликовало национальное географическое общество.
В области фотографии терпение — это не просто добродетель, это необходимость. В этом году в выпуске National Geographic "Фотографии года" это прекрасно показано: на 29 снимках запечатлены лучшие моменты, от природы до технологий. Уже на самой обложке изображен полосатый морской крейт и это свидетельство самоотверженности фотографа Килии Юйань. Проведя целое погружение вместе с морским змеем, Юйань достиг триумфа, когда змей поднялся в воздух среди освещенных солнцем вод, сделав простой, но глубокий снимок на фоне синего моря, пишет Popular Science.
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В центре внимания — серия завораживающих снимков, которые приближают нас к передовым рубежам исследований и глубокой красоте мира природы и технологий. Каждая фотография рассказывает историю о выносливости, инновациях и неутомимом любопытстве, которое движет нами в стремлении понять нашу планету и не только.
Изготовление оптического стекла в Chiba Kogaku: рабочие умело разбирают глиняный горшок, в котором находится сердцевина из оптического стекла — важнейшего компонента для изготовления зеркал высотных телескопов, демонстрируя точность в создании инструментов для наблюдения за космосом.
Замысловатые "мозги" Europa Clipper: техник придирчиво осматривает сложные системы космического аппарата NASA Europa Clipper — свидетельство человеческой инженерии, направленной на раскрытие тайн ледяной оболочки и подповерхностного океана Европы — спутника Юпитера.
Погружение в глубины Лаго-Верде: команда под руководством Валентины Мариани погружается в темные и токсичные воды Лаго-Верде, предлагая взглянуть на экстремальные экосистемы, которые могут сравниться с химическим составом инопланетных морей, и демонстрируя смелость человеческих исследований.
Оживление тканей мозга в Йеле: исследователи из Йельского университета разрабатывают метод оживления тканей умершего мозга с помощью специальной смеси лекарств и переносчиков кислорода, расширяя границы нейронауки и нашего понимания сложных сетей мозга.
Величественный упадок медузы "Львиная грива": морской биолог запечатлел неземную красоту медузы с львиной гривой на последней стадии жизни, представив пронзительный момент природной грации и трансформации в арктических морях.
Закат среди бабочек-монархов: фотография бабочек-монархов, сгрудившихся в поисках тепла в заповеднике Эль-Росарио, сделанная в нерабочее время, предлагает редкий, безмятежный взгляд на хрупкое равновесие природы и красоту коллективного выживания.
Каждое изображение и история в этой коллекции не только демонстрируют мастерство и терпение фотографов, но и отражают непрерывное стремление человечества к познанию и красоте окружающего нас мира. Эти фотографии — не просто запечатленные моменты, это приглашение удивляться, исследовать и уважать наш сложный и уникальный мир, ежедневно окружающий нас.
Ранее Фокус писал о лучших кадрах диких животных 2023 года. Премия журнала About Photo Awards 2023 вручалась 25 фотографам из 11 стран мира. Обладателем главного приза стал индийский фотограф Томас Виджаян.
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