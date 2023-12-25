Оживление мертвого мозга и инопланетные моря: лучшие фотографии National Geographic 2023

Наш мир полон удивительных и редких явлений, которые стремятся запечатлеть тысячи фотографов по всему миру, лучшие снимки которых недавно опубликовало национальное географическое общество.

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В области фотографии терпение — это не просто добродетель, это необходимость. В этом году в выпуске National Geographic "Фотографии года" это прекрасно показано: на 29 снимках запечатлены лучшие моменты, от природы до технологий. Уже на самой обложке изображен полосатый морской крейт и это свидетельство самоотверженности фотографа Килии Юйань. Проведя целое погружение вместе с морским змеем, Юйань достиг триумфа, когда змей поднялся в воздух среди освещенных солнцем вод, сделав простой, но глубокий снимок на фоне синего моря, пишет Popular Science.

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В центре внимания — серия завораживающих снимков, которые приближают нас к передовым рубежам исследований и глубокой красоте мира природы и технологий. Каждая фотография рассказывает историю о выносливости, инновациях и неутомимом любопытстве, которое движет нами в стремлении понять нашу планету и не только.

Кропотливый процесс изготовления оптического стекла Фото: National Geographic/Christopher Payne

Изготовление оптического стекла в Chiba Kogaku: рабочие умело разбирают глиняный горшок, в котором находится сердцевина из оптического стекла — важнейшего компонента для изготовления зеркал высотных телескопов, демонстрируя точность в создании инструментов для наблюдения за космосом.

Аппарат готовиться к отправке в бескрайние просторы космоса уже в следующем году Фото: National Geographic/Chris Gunn

Замысловатые "мозги" Europa Clipper: техник придирчиво осматривает сложные системы космического аппарата NASA Europa Clipper — свидетельство человеческой инженерии, направленной на раскрытие тайн ледяной оболочки и подповерхностного океана Европы — спутника Юпитера.

Наш мир таит в себе множество ужасающих и одновременно прекрасных мест Фото: National Geographic/Carsten Peter

Погружение в глубины Лаго-Верде: команда под руководством Валентины Мариани погружается в темные и токсичные воды Лаго-Верде, предлагая взглянуть на экстремальные экосистемы, которые могут сравниться с химическим составом инопланетных морей, и демонстрируя смелость человеческих исследований.

Наука с каждым днем работает над тем, чтобы продлевать нашу жизнь и укреплять наше здоровье Фото: National Geographic/Max Aguilera-Hellweg

Оживление тканей мозга в Йеле: исследователи из Йельского университета разрабатывают метод оживления тканей умершего мозга с помощью специальной смеси лекарств и переносчиков кислорода, расширяя границы нейронауки и нашего понимания сложных сетей мозга.

Необычайно красивый и хрупкий подводный мир находится на грани опустошения в связи с изменениями климата Фото: National Geographic/Alexander Semenov

Величественный упадок медузы "Львиная грива": морской биолог запечатлел неземную красоту медузы с львиной гривой на последней стадии жизни, представив пронзительный момент природной грации и трансформации в арктических морях.

Запечатление подобных редких и захватывающих моментов требует невероятное терпение и профессионализм Фото: National Geographic/Jaime Rojo

Закат среди бабочек-монархов: фотография бабочек-монархов, сгрудившихся в поисках тепла в заповеднике Эль-Росарио, сделанная в нерабочее время, предлагает редкий, безмятежный взгляд на хрупкое равновесие природы и красоту коллективного выживания.

Каждое изображение и история в этой коллекции не только демонстрируют мастерство и терпение фотографов, но и отражают непрерывное стремление человечества к познанию и красоте окружающего нас мира. Эти фотографии — не просто запечатленные моменты, это приглашение удивляться, исследовать и уважать наш сложный и уникальный мир, ежедневно окружающий нас.

Ранее Фокус писал о лучших кадрах диких животных 2023 года. Премия журнала About Photo Awards 2023 вручалась 25 фотографам из 11 стран мира. Обладателем главного приза стал индийский фотограф Томас Виджаян.

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