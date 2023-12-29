Ребенок от трех родителей и лекарство от ВИЧ: чем запомнился 2023 год в науке

Уходящий год принес множество удивительных и заставляющих беспокоиться открытий, но несколько из них особенно ярко выделились на фоне бесконечного прогресса науки.

Related video

В мире, где медицинские и технологические достижения происходят беспрецедентными темпами, понимание их влияния и последствий крайне важно. От глобального дефицита лекарства от диабета, перепрофилированного для снижения веса, до потенциала искусственного интеллекта в здравоохранении, от революционных научных открытий до этических аспектов генетических разработок — эти истории дают представление о меняющемся ландшафте здравоохранения и науки. По мере того как мы ориентируемся в сложностях и возможностях этих инноваций, они дают возможность заглянуть в проблемы и прорывы, которые формируют наш мир, пишет Euronews.

У Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и увлекательные новости из мира науки!

В этом году ученые заявили, что лекарство от диабета, известное как оземпик, непредусмотренно используется в качестве средства для похудения, что привело к его глобальному дефициту. Разработанный компанией Novo Nordisk, этот препарат имеет решающее значение для регулирования уровня сахара и инсулина в крови у пациентов с диабетом 2 типа. Сейчас власти многих стран принимают меры, чтобы обеспечить его доступность для тех, кто в нем больше всего нуждается.

Тем временем сектор здравоохранения, особенно в Европе, обращает внимание на искусственный интеллект (ИИ), чтобы смягчить последствия нехватки работников. Хотя ИИ не заменит медицинских работников, ожидается, что он упростит административные задачи, что может произвести революцию в своевременном выявлении заболеваний и интерпретации данных о пациентах.

В ответ на кризис в здравоохранении врачи-пенсионеры на юге Франции открыли клинику для обслуживания населения, демонстрируя самоотверженность и сострадание даже после выхода на пенсию.

В научной сфере немецкие исследователи опубликовали многообещающие результаты, которые могут замедлить старение. Это важное открытие, хотя и находится на ранних стадиях, дополняет продолжающиеся поиски понимания и влияния на процесс старения.

Однако по мере развития инноваций растет озабоченность по поводу растущей нехватки старых, распространенных лекарств. Эта проблема связана с отсутствием у фармацевтических компаний стимулов для производства этих необходимых препаратов, что влияет на доступность лечения различных заболеваний.

Пристрастие европейцев к алкоголю также находится под пристальным вниманием: по некоторым данным, в этом регионе самый высокий в мире уровень потребления алкоголя. Эти данные крайне важны, поскольку они влияют на общественное здравоохранение и социальную политику.

В то время как мир продолжает преодолевать последствия пандемии COVID-19, внимание привлекается к эволюционирующим вариантам вируса. Несмотря на снижение уровня тестирования и бдительности, угроза остается значительной, что требует постоянных усилий в области общественного здравоохранения.

Наука неустанно трудится чтобы обезопасить и продлить жизнь миллиардов людей Фото: Unsplash

Изменение климата становится катализатором распространения таких заболеваний, как крымско-конголезская геморрагическая лихорадка, подталкиваемая потеплением температуры и изменением экосистем. Эта ситуация подчеркивает неотложность решения экологических проблем для сохранения здоровья населения.

Положительным событием в мире медицины стало то, что после пересадки стволовых клеток "женевский пациент" был объявлен излечившимся от ВИЧ. Это событие вселяет надежду и создает прецедент для будущих методов лечения.

В то же время одной из проблем здравоохранения стал длительный COVID-19. По некоторым данным, миллионы людей страдают от постоянных симптомов, что подчеркивает необходимость продолжения исследований и поддержки.

Рождение первого ребенка в результате ЭКО в Великобритании с использованием ДНК трех родителей знаменует собой значительный прогресс в профилактике генетических заболеваний, хотя и вызывает этические и медицинские споры.

Наконец, влияние Фонда Билла и Мелинды Гейтс на финансирование Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) вызвало дискуссии о роли частного финансирования в инициативах общественного здравоохранения.

Эти истории в совокупности дают возможность взглянуть на проблемы и прорывы в области здравоохранения и науки, демонстрируя как сложность рассматриваемых вопросов, так и новаторский дух, движущий решениями. По мере того как эти события будут развиваться, они обещают определить будущее медицины, технологий и общественного здравоохранения.

Ранее Фокус писал о том, что ученым удалось найти Ахиллесову пяту у Covid-19. Ученые зафиксировали необычную связь между методами распространения обычного гриппа и вируса SARS-CoV-2, тем самым проложив путь к созданию эффективных лекарств для борьбы с будущими вспышками.

Также Фокус писал о том, что ученые нацелили новую молекулу на уничтожение самого живучего типа ВИЧ. ВИЧ долгое время играл в смертельно опасную игру в прятки, но токийские исследователи, возможно, нашли способ покончить с этой игрой и, в будущем, с заболеванием, навсегда.